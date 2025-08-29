برنت ۶۸ دلار و ۲۴ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافته اما در آستانه یک افزایش هفتگی قرار دارد. انتظار کاهش تقاضا با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان در آمریکا بهعنوان بزرگترین مصرفکننده دنیا از یکطرف، و بیثباتی در مورد عرضه نفت روسیه از طرف دیگر، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار میدهد.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۸ سنت معادل ۰.۵۵ درصد کاهش به ۶۸ دلار و ۲۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۷ سنت معادل ۰.۵۷ درصد کاهش ۶۴ دلار و ۲۳ سنت معامله میشود.
نفت برنت در آستانه یک افزایش قیمت هفتگی ۰.۶ درصدی قرار دارد و نفت آمریکا هم ۰.۸ درصد طی یک هفته گذشته بالا رفته است.
حمله اوکراین به پایانههای صادرات نفت روسیه و اظهارات فردریک مرز، از مقامات آلمان درمورد عدم دیدار پوتین و رئیسجمهور اوکراین از دلایل بالا رفتن قیمت نفت بودهاست.
اما پایان فصل پرمصرف تابستان در آمریکا و افزایش عرضه تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانع از بالا رفتن بیشازحد قیمت نفت میشود.
تحلیلگران انتظار دارند عرضه نفت ائتلاف اوپک پلاس و کاهش فصلی فعالیت پالایشگاهی در دنیا از ماه سپتامبر، ذخایر جهانی نفت را در ماههای آینده افزایش داده و قیمت نفت را در سهماهه پایانی سال جاری میلادی تا ۶۳ دلار در هر بشکه پایین بیاورد.
حمله روسیه به پایتخت اوکراین در روز پنجشنبه نگرانی درمورد تحریمهای سختتر آمریکا علیه این کشور را افزایش داده است.
سرمایهگذاران همچنین منتظر پاسخ هند به فشار آمریکا برای توقف خرید نفت روسیه هستند. ترامپ تعرفههای واردات از هند را در روز چهارشنبه تا ۵۰ درصد افزایش داد.
اما تاجران میگویند صادرات نفت روسیه به هند علیرغم فشار آمریکا در ماه سپتامبر افزایش مییابد.
طبق گفته برخی منابع پالایشگاهی، عربستان بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا احتمالاً قیمت نفت خام خود برای خریداران آسیایی را در ماه اکتبر بهخاطر افزایش عرضه و ضعف تقاضا پایین میآورد.
عرضه نفت خام روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله دروژبا بهدنبال توقف ناشی از حمله اوکراین در هفته گذشته، حالا از سر گرفته شدهاست.
