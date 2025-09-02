برنت ۶۸ دلار و ۴۷ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه افزایش یافته که میتوان دلیل آن را نگرانی درمورد مختل شدن عرضه در بحبوحه تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین دانست.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۸ درصد افزایش به ۶۸ دلار و ۴۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۹۶ سنت معادل ۱.۵۰ درصد افزایش ۶۴ دلار و ۹۷ سنت معامله میشود.
حملههای پهپادی اخیر اوکراین به تأسیساتی در روسیه آسیب رسانده که حداقل ۱۷ درصد از ظرفیت پردازش نفت این کشور را در اختیار دارند که معادل ۱.۱ میلیون بشکه در روز میشود.
رئیس جمهوری اوکراین در روز یکشنبه گفت قصد دارد حملههای جدیدی را به قلب خاک روسیه انجام دهد. اوکراین هفتههاست تأسیسات انرژی روسیه را مورد هدف قرار داده است.
روسیه و اوکراین پساز حدود ۳ سال و نیم از آغاز جنگ، حملات هوایی خود را در هفتههای اخیر تشدید کردهاند. روسیه سیستمهای انرژی و حملونقل اوکراین را مورد هدف قرار میدهد و اوکراین هم به پالایشگاهها و خط لولههای نفتی روسیه حمله میکند.
از طرف دیگر، دیدگاه چین برای یک نظم جدید جهانی تنشهای ژئوپلیتیکی را افزایش خواهد داد. رئیس جمهور چین در اجلاسی با حضور سران و رهبران روسیه و هند بر یک نظم جدید امنیتی و اقتصادی در دنیا تأکید کرد که اولویت آن جنوب جهانی است، یعنی درست برخلاف دیدگاه آمریکا.
چین و هند بزرگترین خریداران نفت خام از روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت دنیا هستند. ترامپ تعرفههای اضافی بر هند بهخاطر خرید از روسیه وضع کرده اما هنوز این اقدام را علیه چین انجام نداده است.
سرمایهگذاران درحالحاضر منتظر اجلاس بین اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در هفتم سپتامبر هستند تا سرنخهایی درمورد افزایش دوباره تولید این گروه به دست آورند.
