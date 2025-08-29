  1. استانها
  2. سمنان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

بازداشت یک نفر به اتهام استفاده غیر مجاز از آب شرب در شاهرود

بازداشت یک نفر به اتهام استفاده غیر مجاز از آب شرب در شاهرود

شاهرود- رئیس دادگستری شاهرود از بازداشت یک نفر به اتهام استفاده غیر مجاز آب شرب در کشاورزی خبر داد و گفت: انشعاب غیر مجاز نیز قطع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی خاکی ظهر آدینه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود از برخورد بدون اغماض با متخلفان حوزه آب خبر داد و ابراز داشت: به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از برخورد با متخلفان مصرف آب شرب صیانت از حقوق عامه است، افزود: با توجه به تنش آبی در شهرستان دادگستری همه تلاش خود را برای حفاظت از منابع آب انجام می‌دهد.

رئیس دادگستری شاهرود از بازداشت و مجازات حبس یک نفر به اتهام استفاده آب شرب در کشاورزی خبر داد و ابراز داشت: این پرونده در موعد مقرر و کوتاه‌ترین زمان منتهی به صدور حکم شد.

تقی خاکی با بیان اینکه انشعاب غیر مجاز نیز قطع شد، تصریح کرد: مجازات کیفری مقرر قانونی و جبران خسارات وارده در انتظار این متخلف خواهد بود.

وی با بیان اینکه خسارات وارده از اموال شخص مجرم توقیف و وصول خواهد شد، افزود: برخورد با این متخلفان به طور جد در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6573644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها