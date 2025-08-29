بازداشت یک نفر به اتهام استفاده غیر مجاز از آب شرب در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی خاکی ظهر آدینه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود از برخورد بدون اغماض با متخلفان حوزه آب خبر داد و ابراز داشت: به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از برخورد با متخلفان مصرف آب شرب صیانت از حقوق عامه است، افزود: با توجه به تنش آبی در شهرستان دادگستری همه تلاش خود را برای حفاظت از منابع آب انجام می‌دهد.

رئیس دادگستری شاهرود از بازداشت و مجازات حبس یک نفر به اتهام استفاده آب شرب در کشاورزی خبر داد و ابراز داشت: این پرونده در موعد مقرر و کوتاه‌ترین زمان منتهی به صدور حکم شد.

تقی خاکی با بیان اینکه انشعاب غیر مجاز نیز قطع شد، تصریح کرد: مجازات کیفری مقرر قانونی و جبران خسارات وارده در انتظار این متخلف خواهد بود.

وی با بیان اینکه خسارات وارده از اموال شخص مجرم توقیف و وصول خواهد شد، افزود: برخورد با این متخلفان به طور جد در دستور کار قرار دارد.