به گزارش خبرنگار مهر، سیده تکتم حسینی شعر تازه‌ای برای امام رضا (ع) سروده است.

در ادامه شعر حسینی را با هم می‌خوانیم؛

*

به این حواسِ پریشانم کسی به جز تو حواسش نیست

دلم گرفته و می‌دانم کسی به جز تو حواسش نیست

برای خشکیِ چشمانم کسی نماز نمی‌خواند

به اینکه تشنه‌ی بارانم، کسی به جز تو حواسش نیست

نشان خانه‌ی آهو را کسی به جز تو نمی‌پرسد

به من، منی که گریزانم، کسی به جز تو حواسش نیست

منی که گم شده‌ام در خود میان این‌همه تنهایی

به چشم‌های هراسانم، کسی به جز تو حواسش نیست

به من که غم به سرم آمد… که سر گذاشته بر دیوار...

نشسته گوشه‌ی ایوانم… کسی به جز تو حواسش نیست

به من که چند صباحی هست بلیط سبز دعا در دست

در اشتیاق خراسانم، کسی به جز تو حواسش نیست

چقدر بی کسم و رنجور، خودت مرا بطلب از دور

به من امام رضا جانم! کسی به جز تو حواسش نیست