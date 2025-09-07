به گزارش خبرنگار مهر، شهاب مهری به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی و هفته وحدت، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر مهری را با هم می‌خوانیم؛

*

پس از سیاهی دیرینه آن سپیده شدی

که در نگاه خوش اقبال مکه دیده شدی

نگاه توست که هر روز قاری صبح است

عجیب نیست که با چشم‌ها شنیده شدی

طلوع کردی و… بتخانه اشهدش را خواند

شبی که در جبل‌النور برگزیده شدی

اگرچه کعبه، زمانی میان بت‌ها مُرد

شبیه روح در آن کالبد دمیده شدی

هوای زیستن دختران معصومی

تو اشک شوقی و بر گونه‌ها چکیده شدی

چنان زمین و زمان تشنهٔ نگاهت بود

که در دوازده آئینه باز دیده شدی

و غیر نور، زمین چیزی از تو یادش نیست

که آفتابی و بی سایه آفریده شدی