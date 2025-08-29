پرواز شماره ۱۵۹ شیراز به تهران نپرید؛ مسافران هواپیما را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره ۱۵۹ شیراز به مقصد تهران که قرار بود ساعت ۱۳:۳۰ انجام‌شود، با تأخیر تا زمان نامعلوم مواجه شده و مسافران هواپیما را ترک کردند.

به گفته مسئولین پرواز، ایراد در یکی از موتورهای هواپیما و نیاز به تعویض قطعه عامل این تأخیر است.

این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تأخیر در پرواز تا چه زمانی خواهد بود، گفت: زمان دقیقی برای تأخیر نمی‌دانیم و باید تا زمان تعویض قطعه صبر کنیم.

یکی از مسافران به خبرنگار مهر گفت: در حالی که مسافران سوار بر هواپیما بودند، مجبور به ترک هواپیما شدند.

هنوز تصمیمی مبنی بر اقامت احتمالی و اقدامات جبرانی و حمایتی مسافرین اعلام نشده است.