پرواز شماره ۱۵۹ شیراز به تهران نپرید؛ مسافران هواپیما را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره ۱۵۹ شیراز به مقصد تهران که قرار بود ساعت ۱۳:۳۰ انجامشود، با تأخیر تا زمان نامعلوم مواجه شده و مسافران هواپیما را ترک کردند.
به گفته مسئولین پرواز، ایراد در یکی از موتورهای هواپیما و نیاز به تعویض قطعه عامل این تأخیر است.
این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تأخیر در پرواز تا چه زمانی خواهد بود، گفت: زمان دقیقی برای تأخیر نمیدانیم و باید تا زمان تعویض قطعه صبر کنیم.
یکی از مسافران به خبرنگار مهر گفت: در حالی که مسافران سوار بر هواپیما بودند، مجبور به ترک هواپیما شدند.
هنوز تصمیمی مبنی بر اقامت احتمالی و اقدامات جبرانی و حمایتی مسافرین اعلام نشده است.
