بارهای جامانده مسافران پرواز استانبول-شیراز درکمترین زمان ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز گفت: در پی نارضایتی مسافران پروازهای هواپیمایی ترکیه‌ای از جا ماندن بار در استانبول و ارسال با تأخیر به شیراز، در جلسه‌ای با حضور مدیر هواپیمایی ترکیه در شیراز برگزار و تصمیمات لازم برای حل این مشکل اتخاذ شد.

وی در خصوص علت این مشکل ارسال نشدن بارهای مسافران افزود: با افزایش سفرها در مسیر شیراز – استانبول و بالعکس، میزان باری که توسط مسافران تحویل شرکت هواپیمایی می‌شود، بیش از ظرفیت هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ است و عواملی مانند گرمای هوا نیز بر کاهش ظرفیت جابجایی بار اثرگذار بوده است.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس افزود: با تغییر هواپیمای پرواز به ایرباس ۳۲۱، تعداد بسته‌های بار جامانده از ۵۹۰ به ۱۹۰ بسته کاهش یافت و در جلسه امروز مقرر شد در کوتاه‌مدت با استفاده از هواپیماهای پهن‌پیکر، بارهای باقی‌مانده به شیراز ارسال شود.

کشاورز تصریح کرد: در بلندمدت با هماهنگی مسئولان هواپیمایی ترکیه در استانبول، برنامه‌ریزی برای استفاده از هواپیماهای مناسب در فصول گرم انجام خواهد شد تا مشکلات مشابه تکرار نشود.