به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی نوبخت در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با اعلام بهره‌برداری از سه پروژه کلان آموزش و پرورش به ارزش ۸۸ میلیارد تومان در مدارس مناطق دودونگه و چهاردانگه گفت: این طرح‌ها همراه با پروژه‌های پل‌سازی و آبرسانی در نزدیک به ۳۰ روستا تا پایان سال جاری و هفته دولت سال آینده تکمیل و افتتاح خواهند شد.

نوبخت تأکید کرد: با توجه به جمعیت بیش از ۸۸ هزار دانش‌آموز و بیش از ۱۱۳ هزار جوان در شهرستان حمایت از این نسل آینده‌ساز و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و عمرانی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

وی همچنین بر اهمیت وحدت و همبستگی به عنوان ستون اصلی مقاومت و پیشرفت جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به افتتاح تجمیعی پروژه‌های مدارس طوقدار و طغدار گفت: سه پروژه بزرگ در حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به ارزش ۸۸ میلیارد تومان در مناطق دودونگه و چهاردانگه به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

نوبخت افزود: این پروژه‌ها در راستای ارتقا کیفیت آموزش و حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌ها با همکاری استاندار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تا پایان سال جاری و هفته دولت سال آینده افتتاح خواهند شد.

فرماندار ساری همچنین تأکید کرد: شهرستان دارای ۶۲۲ مرکز آموزشی و بیش از ۸۸ هزار دانش‌آموز است که این نسل آینده‌ساز باید مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرند.

وی گفت: این دانش‌آموزان فرزندان ما و آینده‌سازان نظام اسلامی هستند که در سال‌های آینده مسئولیت‌های کلیدی مدیریتی، تقنینی، امنیتی و فرهنگی کشور را بر عهده خواهند گرفت و نیازمند هدایت و حمایت خانواده‌ها و مسئولان است.

در حوزه عمران روستایی نوبخت به افتتاح پل‌هایی از جمله پل اوروس، فرهاباد، بند افروز، مشهدی کلاه، زربی جان، صدای جوبان و بلور اشاره کرد و گفت: پل سرای جوبارک که با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی در حال تکمیل است به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: رفع گره‌های ترافیکی در مرکز استان از جمله پل تاپل جزو اولویت‌های مدیریت شهری و استانی است و با همکاری شورای ترافیک و مسئولان پیگیری می‌شود.

فرماندار ساری همچنین افتتاح اولین کتابخانه سبز کشور در پارک مرحوم دامادی را یکی از اقدامات مهم فرهنگی این شهرستان عنوان کرد و از افتتاح کتابخانه مرکزی استان تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به وجود ۱۷ مرکز دانشگاهی و ۴۵ هزار دانشجو در شهرستان بر اهمیت توجه به حوزه آموزش عالی و ظرفیت‌های فرهنگی و جمعیتی منطقه تأکید کرد.

ساری قطب تولید برنج است

نوبخت ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره کل منابع طبیعی استان به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: با دارا بودن بیش از ۸۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۲۵ هزار هکتار شالیزاری و نزدیک به ۲۰ هزار هکتار باغ شهرستان ساری یکی از قطب‌های مهم تولید برنج با ۱۵۰ هزار تن سالانه محسوب می‌شود.

فرماندار ساری در بخش دیگری از سخنانش به پروژه‌های آبرسانی و برق‌رسانی اشاره و اعلام کرد: مجتمع‌های آبرسانی بندرج، فرباد و شورش در کنار توسعه شبکه برق‌رسانی در مناطق دودونگه از جمله طرح‌های مهم هستند که تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید و مشکل آبرسانی نزدیک به ۱۰۰ روستا در این شهرستان برطرف خواهد شد.

نوبخت همچنین به چالش‌های ناترازی انرژی و قطعی برق اشاره کرد و گفت با وجود مشکلات اعتباری تلاش می‌کنیم با راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید خورشیدی و حرارتی در استان تأمین برق پایدار برای مردم فراهم شود و از همراهی و صبوری مردم قدردانی می‌کنیم.

فرماندار ساری در پایان سخنان خود رمز بقای ملت در برابر هجمه‌های دشمن را اتحاد مقدس مردم و مسئولان دانست و گفت این وحدت که مقام معظم رهبری آن را ستون راهبردی جامعه اسلامی می‌نامند باید همواره حفظ و تقویت شود تا مسیر توسعه و پیشرفت کشور با قدرت ادامه یابد.