محوریت دین اسلام و انقلاب اسلامی در مسیر همدلی باید مد نظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله قدوسی، وحید دستجردی، آیتالله مدنی و وفات آیتالله طالقانی گفت: وحدت از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی است و وحدت قلوب و جهتگیری از عناصر بنیادین آن میباشند.
وی افزود: در مسیر همدلی، باید محوریت دین اسلام و انقلاب اسلامی همواره مد نظر باشد.
امام جمعه کرمان با اشاره به شهادت جمعی از مسئولان یمن گفت: ملت یمن مقاوم، مجاهد و دارای تجربههای تاریخی است.
علیدادی سلیمانی، ادامه داد: پیروزی نهایی ملت یمن بر رژیم جعلی، قطعی و حتمی است.
وی با اشاره به نسلکشی جاری در غزه و سکوت مرگبار مجامع بینالمللی، وجدانهای بیدار را به تأمل فراخواند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، به ریشههای تاریخی نماز جمعه در اسلام پرداخت و گفت: نخستین اقامه نماز توسط رسول اکرم (ص) فصل نوینی در حیات مسلمین گشود.
وی تاکید کرد: سیاست در نگاه اسلام، تابعی از اخلاق و معنویت است و تنها در این چارچوب معنا مییابد.
وی نماز جمعه را سرمایهای عظیم برای انسجام جامعه اسلامی دانست و با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت، بر اهمیت وحدت در گفتمان، نوشتار، قلم و بیان تأکید کرد.
امام جمعه کرمان افزود: دشمنان نسبت به تمدن تاریخی ایران طمع دارند و باید در برابر این تهدیدات هوشیار بود.
نظر شما