دفاع مقدس هشت ساله، زیربنای پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: در دوران دفاع مقدس شرایطی در جنگ بر ملت ایران تحمیل شد و دشمن برای خیالات باطل خود همه امکانات را صرف کرد، اما اراده ملت رشید ایران همه این خیالات خام را تا امروز نقش بر آب کرد.
وی افزود: ایران قوی و مقتدر در سایه اسلام عزیز، دشمن را در همه صحنهها به عقبنشینی وادار خواهد کرد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه درجنگ ۸ ساله همه نقشهها در راستای سه خیال باطل تغییر حکومت، تجزیه ایران و تسلیم کشور طراحی شد افزود: جنگ ۱۲ روزه هم در راستای همین اوهام بر ملت ایران تحمیل شد، اما دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران به ارمغان آورد.
وی گفت: زیربنای پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را دفاع مقدس هشت ساله شکل داد و این دستاورد بزرگی بود.
امام جمعه کرمان افزود: دفاع مقدس همچنین خودباوری و تکیه بر خود را به بهترین وجه نشان داد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به ساختار ضعیف و ناکارآمد مجامع حقوقی بینالمللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: در دنیای امروز نسلکشی و مظلومکشی در ملأ عام اتفاق میافتد و هیچ حرکتی از طرف سازمانهای ضعیف و منفعل بینالمللی اتفاق نمیافتد.
وی، همچنین با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس گفت: فصل بازگشایی مدارس، آغاز امر مبارک تعلیم و تربیت است و اولین نکته قابل توجه، رسالت تاریخی و مأموریت الهی معلم است.
امام جمعه کرمان افزود: معلم ظرفیتی را در اختیار دارد که میتواند از کلاس او شخصیتهای جهانی برخیزد.
وی ادامه داد: محور دوم دانشآموزانی است که ظرفیت آن را دارند برای نسلهای آتی جهان دستاوردهایی را به نمایش بگذارند که اندیشه آنها در کرسیهای علمی جهانی مطرح باشند.
