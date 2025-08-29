فیدان: تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل را قطع کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفت: اسرائیل در حال ارتکاب جنایت جمعی علیه فلسطینی ها در نوار غزه است.

فیدان با بیان اینکه برنامه‌های تل آویو برای اشغال تمام اراضی غزه ادامه دارد، افزود: اسرائیل با حمایت نامحدود آمریکا به دنبال این است تا راه حل دو دولتی را از بین ببرد.

وی با اشاره به ناکام ماندن جامعه جهانی در تحمل مسئولیت برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی بیان کرد: تحولات اخیر حاکی از آن است که تل آویو قصد دارد تمام سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کند.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به این موضوع که رژیم صهیونیستی سیاست گرسنگی وحشیانه را علیه ساکنان غزه در پیش گرفته است تا آنان را مجبور به ترک سرزمینشان کند، گفت: تلاش‌های ما با قطر و مصر برای یافتن راه حلی اساسی برای حل مسئلۀ فلسطین ادامه دارد.

فیدان بیان کرد: هدف تل آویو روشن است و آن غیرقابل سکونت کردن غزه است تا از این طریق مردم را مجبور به مهاجرت کند.

وی گفت: وزرای افراطی و شهرک‌نشینان اسرائیلی با یورش به مسجدالاقصی می‌خواهند سطح تنش‌ها را بالا ببرند. ذهنیت اسرائیلی به قوانین بین‌المللی پایبند نیست و آن را نادیده می‌گیرد.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: اسرائیل نمی‌خواهد دولت سوریۀ جدید و قدرتمندی شکل بگیرد، اما ما اجازه ادامۀ این سیاست‌ها را نخواهیم داد.

فیدان افزود: تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل را کاملاً قطع کنیم و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای آن ببندیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه تداوم تنش میان رژیم صهیونیستی و ایران امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند گفت: تل آویو در تلاش است تا تمام کشورهای منطقه را به هرج و مرج بکشاند.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه جلوگیری رژیم اشغالگر از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، باعث قتل هزاران فلسطینی در چارچوب سیاست گرسنگی شده است تصریح کرد: سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل از غزه فراتر رفته و اکنون قدس، کرانه باختری، سوریه، ایران و لبنان را نیز دربر گرفته است.