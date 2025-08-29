درخواست آلمان از اتباع خود برای ترک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آلمان در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی سه کشور اروپایی علیه ایران، با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست که ایران را ترک و از سفر به این کشور خودداری کنند.

این وزارتخانه در بیانیه خود که خبرگزاری رسمی آلمان آن را منتشر کرد، بدون اشاره به بدعهدی سه کشور اروپایی در عمل به تعهداتشان مدعی شد: با توجه به اینکه ایران در گذشته بارها تهدید به تلافی جویی کرده است، نمی توان بعید دانست که منافع و شهروندان آلمانی تحت تأثیر اقدامات متقابل در ایران قرار گیرند.

وزارت امور خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که سفارت آلمان در تهران در حال حاضر فقط قادر به ارائه کمک‌های کنسولی محدود است.

سه کشور اروپایی عضو برجام شامل آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به تروئیکای اروپایی، روز پنج‌شنبه نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال و اعلام کردند که روند سازوکار اسنپ‌بک را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کرده‌اند.