ترامپ حفاظت ویژه اطلاعاتی از معاون بایدن را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بر اساس نامه‌ای که شبکه سی‌ان‌ان از آن اطلاع یافته است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حفاظت اطلاعاتی از «کامالا هریس» معاون جو بایدن رئیس جمهور قبلی این کشور را لغو کرده است.

در نامه ترامپ با عنوان «یادداشت به وزیر امنیت داخلی» به تاریخ امروز پنجشنبه آمده است: «بدینوسیله به شما اجازه داده می‌شود هرگونه اقدام مرتبط با امنیت را که قبلاً توسط فرمان اجرایی مجاز شده بود، فراتر از موارد مورد نیاز قانون، برای شخص زیر، از اول سپتامبر ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورید: کامالا دی. هریس، معاون رئیس جمهور سابق.»

مدت حفاظت از هریس در ۲۱ ژوئیه گذشته منقضی شد، اما حفاظت او از طریق یک دستورالعمل محرمانه که توسط جو بایدن کمی قبل از ترک سمتش امضا شده بود، برای یک سال دیگر تمدید شد، تصمیمی که تا کنون فاش نشده بود.

لغو محافظت امنیتی از کامالا هریس نه تنها به معنای عدم وجود حفاظت شخصی ۲۴ ساعته است، بلکه شامل توقف تحلیل مداوم ریسک امنیتی و نظارت بر تهدید از طریق ایمیل، پیامک و رسانه‌های اجتماعی نیز می‌شود.

به گفته منابع آگاه از تمهیدات امنیتی هریس، او به عنوان اولین زن و اولین زن سیاه‌پوستی که به عنوان معاون رئیس جمهور خدمت کرده است، با چالش‌های ویژه‌ای روبرو بوده است.

طبق قانون فدرال آمریکا، روسای جمهور سابق این کشور از حمایت دائمی سرویس مخفی برخوردار خواهند شد، در حالی که معاونان رئیس جمهور سابق پس از ترک سمت خود، به مدت شش ماه از حمایت موقت برخوردار می‌شوند.