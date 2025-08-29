بعثت کرمانشاه با گل دقیقه ۹۵ شهرداری نوشهر را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر جمعه در چارچوب هفته نخست لیگ آزادگان در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان شهرداری نوشهر بود که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر میزبان به پایان رسید.

بعثت این دیدار را با ترکیبی شامل علیرضا حیدری، محمدمهدی مهدی‌خانی، محمدجواد جلالی، مجتبی ممشلی، مهدی حنفی، امید سلطانی، حامد اکبری‌پور، سجاد سیاه‌کمری، علی دلیر، حامد عسگری و سپهر اشرف آغاز کرد.

تک گل این مسابقه در دقیقه ۹۵ از روی نقطه پنالتی توسط مجتبی ممشلی به ثمر رسید تا شاگردان محمد میرترابی در نخستین گام فصل جدید با کسب سه امتیاز خانگی کار خود را آغاز کنند.

در این دیدار بازیکنان بعثت با وجود موقعیت‌های نصفه‌ونیمه در طول مسابقه نتوانستند از سد دفاع فشرده حریف عبور کنند، اما در دقایق پایانی با استفاده از یک پنالتی به پیروزی رسیدند.

هواداران کرمانشاهی که تا لحظه آخر تیم خود را تشویق می‌کردند، پس از گل پیروزی شادی زیادی را در ورزشگاه رقم زدند. بعثت با این برد روحیه‌بخش امیدوار است در ادامه مسابقات لیگ آزادگان بتواند روند موفقی را پشت سر بگذارد.