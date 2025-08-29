  1. استانها
  2. یزد
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۹۶ تختخوابی بهاباد با حضور وزیر بهداشت

بهاباد-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سفر به شهرستان بهاباد، عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا ظفرقندی در آئین کلنگ‌زنی بیمارستان جدید بهاباد با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی در شهرستان‌های کمتر برخوردار از اولویت‌های وزارت بهداشت است، اظهار داشت: احداث این بیمارستان گامی مهم در مسیر عدالت سلامت خواهد بود و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت مناسبی برای بستری و ارائه خدمات تخصصی به مردم منطقه فراهم می‌شود.

وزیر بهداشت در ادامه سفر خود به بهاباد از بیمارستان حکیم بهابادی نیز بازدید و در گفت‌وگویی صمیمی با پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز، در جریان مشکلات و کمبودهای موجود از جمله کمبود نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی و محدودیت‌های زیرساختی قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش کادر درمان در خط مقدم ارائه خدمات به مردم، دستور داد رسیدگی به این مشکلات و تأمین نیازهای بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال شود و توسعه و تجهیز این مرکز درمانی را از برنامه‌های جدی وزارت بهداشت در استان یزد دانست.

در این برنامه‌ها، محمدرضا بابایی استاندار یزد، محمدرضا صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، وزیر بهداشت را همراهی کردند.

کد خبر 6574016

