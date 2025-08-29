به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی جمعه شب در جمع مردم دیر در مصلی شهدای محراب با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: دو پروژه مهم نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی متانول کاوه و ۷ مگاواتی مظفر سرمستان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، پیش از هفته دولت و با حضور وبیناری رئیس جمهور به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: این اقدام در راستای رفع ناترازی برق کشور صورت گرفته و قرار است ظرفیت این نیروگاه‌ها در آینده افزایش یابد.

سجادی از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر در هفته دولت خبر داد و بیان کرد: کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه متانول کاوه با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهبود فضای آموزشی و افتتاح و کلنگ‌زنی دو مجتمع خدمات رفاهی بخش خصوصی از جمله این پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: بهسازی پیچ‌های جاشک نیز با اعتبار ۴۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فردا به صورت رسمی با حضور استاندار بوشهر افتتاح خواهد شد.

فرماندار دیر به تکمیل و توسعه اسکله خورخان به عنوان مطالبه جدی مردم بردخون اشاره کرد و گفت: فاز دوم این پروژه با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان به مناقصه رفته و پیمانکار آن مشخص شده است؛ ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز سال آینده به این پروژه تزریق می‌شود. اعتبار خوبی نیز به زودی به پروژه جاده وفاق تخصیص می‌یابد.

سجادی در ادامه توضیحات خود به ناترازی برق در کشور اشاره کرد و آن را نتیجه چندین دهه شرایط اقلیمی، کمبود آب پشت سدها و تحریم‌ها دانست و گفت: ناترازی ها یک شبه ایجاد نشده که یک شبه حل شود.

وی بر اهمیت همراهی، همگرایی و مقاومت برای رسیدن به اهداف عالیه نظام که توسط رهبری ترسیم شده است تاکید کرد و افزود: مذاکره اگر با حفظ عزت، مصلحت و منافع مردم باشد انجام می‌شود، اما اگر عزت مردم خدشه دار شود قطعاً مذاکره نخواهیم کرد و دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و ارائه دستاوردها به کار می‌گیرد.

فرماندار دیر در پایان بر تعهد خود به عنوان خادم مردم شهرستان دیر برای خدمت‌رسانی صادقانه و تلاش برای تحقق اهداف نظام اسلامی در سطح شهرستان تاکید کرد.