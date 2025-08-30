به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرادی شامگاه جمعه در سمینار یادگیری سریع و توسعه ذهن مه با حضوری جمعی از خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات استان قم و خانواده ایشان در فرهنگسرای جوان برگزار شد، گفت: میانگین سرعت مطالعه در کشور ما ۱۵۰ کلمه در دقیقه است؛ در حالی که در ژاپن این رقم به بیش از ۳۲۰ کلمه میرسد.
وی با بیان اینکه ژاپنیها از ابزارهایی همچون نقشه ذهنی برای افزایش بهرهوری در یادگیری استفاده میکنند، افزود: این تفاوت نشان میدهد که ما هنوز در فرهنگ مطالعه و بهرهبرداری از زمان عقب هستیم.
وی گفت: مهمترین دارایی بشر زمان است و خداوند نیز در قرآن بارها به زمان و قلم سوگند یاد کرده استو اگر انسانها زمان خود را صرف مطالعه و نوشتن نکنند، سرمایه اصلی زندگیشان را از دست میدهند.
مرادی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم قرار گرفتن کتاب در سبد خرید خانوار تصریح کرد: ما معمولاً کتاب میخریم اما ماهها در خانه بدون استفاده باقی میماند و نهایتاً به کتابخانه منتقل میشودو این رفتار نشان میدهد که فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادینه نشده است.
این استاد مهارتهای ذهنی به رکورد جهانی در مطالعه اشاره کرد و گفت: یک فرد توانسته است در حضور داوران بینالمللی در یک دقیقه ۴۲۵۱ کلمه بخواند و در یک ساعت معادل هزار تا ۱۲۰۰ صفحه کتاب را مطالعه کند که چنین رکوردی حاصل تمرکز بالا، تمرین چشم و گسترش حوزه دید در هنگام مطالعه است.
مرادی با بیان اینکه مغز انسان بهطور طبیعی به سرعت واکنش مثبت نشان میدهد، توضیح داد: وقتی با سرعت پایین رانندگی میکنیم یا آهسته مطالعه میکنیم، ذهن ما بهسرعت حواسپرت میشود، اما در شرایطی که سرعت ورود اطلاعات افزایش یابد، تمرکز هم بیشتر میشود و این همان دلیلی است که شب امتحان دانشجویان با سرعت بالا و در زمان محدود میتوانند مطالب را بهتر درک کنند.
وی در ادامه بر ضرورت استفاده متوازن از نیمکرههای چپ و راست مغز تأکید کرد و گفت: وقتی تنها یک سمت ذهن فعال میشود، زمینه وسواس، شکاکیت، ترس و دلشوره افزایش مییابد و در مقابل، اگر هر دو نیمکره به کار گرفته شود، ذهن توانایی تحلیل کلی و توجه به جزئیات را بهطور همزمان خواهد داشت و این تعادل، بسیاری از مشکلات روحی و رفتاری را کاهش میدهد.
این استاد فن بیان در بخشی دیگر از سخنان خود به ریشههای اختلافات خانوادگی و طلاق اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از اختلافات ریشه در ناآگاهی و فقدان مطالعه دارد و بسیاری حاضرند میلیاردها تومان برای رفع مشکلات خانوادگی و حقوقی هزینه کنند، اما حاضر نیستند چند دقیقه کتاب بخوانند تا مهارتهای لازم برای زندگی مشترک را بیاموزند.
مرادی همچنین درباره شیوههای تقویت حافظه کودکان خاطرنشان کرد: وقتی از کودک پرسشی میشود و او پاسخ صحیح میدهد، ترشح دوپامین در مغز موجب ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد به نفس میشودو این فرآیند، هم حافظه را تقویت میکند و هم تمرکز او را بالا میبرد.
به گفته این استاد، توجه به محیط اطراف، زیباییهای زندگی و تمرکز بر نکات مثبت، میتواند در سلامت روانی و اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.
وی تصریح کرد: اصلاح سبک زندگی، همانقدر که به جسم ما مربوط میشود، به ذهن و روح ما نیز نیاز دارد و اگر نیمکرههای مغز متعادل به کار گرفته شود، جامعه سالمتر و خانوادهها پایدارتر خواهند بود.
مرادی در پایان سخنان خود خطاب به حاضران گفت: به جای آنکه مشکلات را به گردن جامعه بیندازیم، باید از خود شروع کنیم و جامعه چیزی جز مجموعهای از ما افراد نیست و اگر خود را تغییر دهیم، جامعه نیز تغییر خواهد کرد. کتاب، مهمترین ابزار این تغییر است.
