هفته دولت نماد خدمت صادقانه و پیوند دولت با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی جمعه شب در جمع مردم دیلم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، و شهدای خدمت، اظهار کرد: هفته دولت یادآور مجاهدت‌های کسانی است که در راه پیشرفت کشور و مبارزه با فساد جان خود را فدا کردند.

وی افزود: این هفته فرصتی است تا کارکنان دولت با بازنگری در عملکرد خود، بیشتر از گذشته برای رفع مشکلات مردم به ویژه محرومان تلاش کنند.

فرماندار دیلم بیان کرد: شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» است و دولت چهاردهم دولت وفاق ملی تمام توان خود را برای کاهش مشکلات مردم به کار گرفته که با مشارکت مردم و عزم جدی کارگزاران محقق خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه هیچ دولتی بدون کمک و همیاری مردم موفق نخواهد شد، بر لزوم تعامل بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و آحاد جامعه تأکید کرد و افزود: در هفته دولت، برنامه‌های مختلفی برای آشنایی مردم با فعالیت‌ها و دستاوردهای ادارات تدوین شده که از جمله آنها برگزاری میزهای خدمت در مصلی نماز جمعه شهر دیلم و امام‌حسن است.

وی با اشاره به همراهی همیشگی ائمه جمعه در شهرستان دیلم، از برنامه مدون توسعه آینده شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری و مشارکت مردم و مسئولان، برنامه‌های عمرانی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی با شتاب بیشتری پیگیری می‌شود.

فرماندار دیلم در تشریح اولویت‌های عمرانی سال ۱۴۰۴، بر مطالعه کامل و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری به عنوان اولویت نخست شهرستان تأکید کرد و گفت: این امر نشان‌دهنده توجه جدی به توسعه پایدار و مقابله با خشکسالی در منطقه است.

کاظمی همچنین به یکی از پروژه‌های مهم و استراتژیک شهرستان اشاره کرد و افزود: «پروژه جاده گوره به امام حسن» از نظر پدافند غیرعامل، مزایای اقتصادی، امنیتی و خدمات‌رسانی حائز اهمیت فوق‌العاده است. این طرح مسیر دسترسی روستاهای شرقی بخش امام حسن را به مرکز بخش کوتاه می‌کند و مسیر ۵۰ کیلومتری را به ۱۵ کیلومتر کاهش می‌دهد.

وی اولویت اصلی تخصیص اعتبارات را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد تا امکان بهره‌برداری سریع‌تر از آنها فراهم شود.

کاظمی گفت: در هفته دولت سال ۱۴۰۴، شهرستان دیلم شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۶ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با مجموع اعتباری بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

وی بیان کرد: از جمله پروژه‌های شاخص می‌توان به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۴ مگاواتی با اعتبار ۸۴۰ میلیارد تومان، پروژه‌های مختلف عمران شهری و عمران روستایی، مسکن محرومین و اجرای طرح آبزی‌پروری در سواحل روستای حصار و بهره‌برداری از اولین مزرعه پرورش صدف خوراکی در سواحل روستای حصار اشاره کرد.

نماینده عالی دولت در پایان، هفته دولت را به تمام مدیران و کارکنان دولت و مردم شریف دیلم تبریک گفت و بر عزم جدی دولت وفاق ملی برای خدمت‌رسانی شفاف و عدالت‌محور تأکید کرد.