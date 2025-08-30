گلستان برای پیشرفت نیازمند اقدامات جدی تر است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام، شامگاه جمعه در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه‌های گلستان ضمن تبریک هفته دولت، به مشکلات و چالش‌های اساسی استان اشاره و بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های این منطقه تأکید کرد.



وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به‌فرد استان گلستان، از جمله مرز، دریا، جنگل و دشت، گفت: مردم گلستان در استانی زندگی می‌کنند که به دلیل مواهب طبیعی فراوان، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. اما متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی در برخی دولت‌ها، این استان هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته خود برسد.



قائم‌مقام با اشاره به مشکل آب شرب در استان، گفت: کمبود آب شرب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های استان است. متأسفانه از سفره‌های زیرزمینی به‌صورت بی‌رویه استفاده می‌شود و در نهایت آب‌های شیرین ما به دریا می‌ریزد. ما باید به فکر بهینه‌سازی منابع آبی باشیم و از تکنولوژی‌های جدید برای ذخیره‌سازی و استفاده بهینه از این منابع بهره‌مند شویم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی گلستان، اظهار کرد: گلستان در تولید محصولات استراتژیک نظیر مرغ و گندم نقش مهمی دارد، اما از عوائد این محصولات بهره‌برداری مناسبی نمی‌شود. تولیدات ما به سایر استان‌ها منتقل می‌شود، در حالی که جوانان تحصیل‌کرده ما باید برای پیدا کردن شغل به استان‌های دیگر بروند.

نماینده مردم رامیان با تأکید بر لزوم تسهیل در فرآیند تبدیل زمین‌های کشاورزی به زمین‌های صنعتی و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید، گفت: استان‌های دیگر از مزایای صنایع تبدیلی بهره‌مند می‌شوند، اما ما هنوز در مرحله خام‌فروشی محصولات هستیم. برای رفع این مشکلات، دولت باید به این موضوعات توجه جدی داشته باشد.

قائم‌مقام با اشاره به همکاری‌های مثبت دولت با مردم، از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا توجه بیشتری به زیرساخت‌های کشاورزی و آبی استان گلستان داشته باشد و از آن برای رفع مشکلات و ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کند.