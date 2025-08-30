وزیر کشور وارد اسلامشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور صبح شنبه به همراه محمدصادق معتمدیان استاندار تهران وارد اسلامشهر شد.

وزیر کشور قرار است در این سفر از روند اجرای پروژه ریل‌گذاری مترو اسلامشهر بازدید کند و همچنین چندین پروژه عمرانی و خدماتی را به صورت وبیناری افتتاح کند.

بر اساس برنامه اعلام شده، در مجموع ۶۵ پروژه با اعتبار ۴۸۴ میلیارد تومان در سطح اسلامشهر آماده بهره‌برداری است.

از این میان، ۳۴ پروژه مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که با ۳۱۲ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

این سفر در چارچوب برنامه‌های هفته دولت انجام می‌شود و با هدف پیگیری طرح‌های زیرساختی و عمرانی در شهرستان اسلامشهر ادامه خواهد داشت.