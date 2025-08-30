یزد؛ پایتخت تعاون ایران با بیش از ۵۸۰۰ تعاونی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیخی، صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: استان یزد با ۵۸۲۶ تعاونی، جایگاه نخست کشور را در این حوزه دارد که از این تعداد، ۳۳۶۷ تعاونی فعال و ۲۴۵۹ تعاونی معادل ۴۲ درصد غیرفعال هستند.
وی با بیان اینکه تعداد اعضای تعاونیهای استان یزد ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ نفر است، افزود: این تعاونیها تاکنون ۵۶ هزار و ۵۸۶ فرصت شغلی ایجاد کردهاند. سرمایه اولیه تعاونیهای استان ۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده که امروز به ۶۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و بیانگر رشد سرمایهگذاری در بخش تعاون است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: بیشترین تعاونیهای استان یزد در شهرستان یزد مستقر هستند؛ به طوری که ۲۷۱۵ تعاونی با ۲۵ هزار و ۶۳۰ فرصت شغلی و سرمایه اولیه ۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در مرکز استان فعالیت دارند. در مقابل، شهرستانهای مروست با ۸۲ تعاونی و بهاباد با ۹۰ تعاونی، کمترین تعداد تعاونی را دارند.
وی بخش مسکن را دارای بیشترین سرمایهگذاری در حوزه تعاون دانست و اظهار کرد: گردش مالی تعاونیهای مسکن ۴۳۳ هزار میلیارد ریال و سهم آن از کل سرمایه تعاونیها ۴۷ درصد است. همچنین تعاونیهای تولیدی-توزیعی با ۶.۷ هزار میلیارد ریال سرمایه اولیه و بیش از ۵۰ هزار عضو فعال، و تعاونیهای کشاورزی و دامداری با سرمایه ۲۲۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۵۳۱۹ نفر، دیگر بخشهای مهم تعاون در یزد به شمار میروند.
شیخی با اشاره به انتخاب سه تعاونی یزد به عنوان تعاونیهای برتر کشوری در سال جاری، گفت: در سطح استان نیز همزمان با هفته تعاون، هشت تعاونی برتر معرفی و تجلیل خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، از برنامههای امسال حوزه تعاون در یزد خبر داد و افزود: تشکیل و حمایت از تعاونیهای دانشبنیان، راهاندازی اتحادیه توسعه و عمران، تشکیل اتحادیه تعاونیهای بانوان خلاق و کارآفرین، ایجاد تعاونیهای مادر تخصصی و توانمندسازی معلولین از طریق تعاونیهای کارآفرینی از مهمترین اقدامات پیشبینی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد همچنین از انحلال تعاونیهای غیرفعال، تشکیل کمیته رسیدگی به تعاونیهای مشکلدار، ایجاد وحدت رویه در استان و تشکیل کارگروه سازش برای رفع مشکلات تعاونیها خبر داد.
وی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر اهمیت تعاون، اظهار داشت: هرچند سهم تعاون در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد میرسید، اما هماکنون این میزان کمتر از پنج درصد است.
شیخی در پایان نبود زیرساختهای لازم را از علل اصلی تحقق نیافتن سهم تعیینشده برای تعاون در اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بخش تعاون با وجود ظرفیتهای فراوان نیازمند توجه جدیتر برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد ملی است.
