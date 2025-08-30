اعمال قانون بیش از ۵۲۱ هزار خودرو به دلیل تخلفات شبانه در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار برخورد با تخلفات شبانه در سطح پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۵۲۱ هزار خودرو به دلیل ارتکاب انواع تخلفات شبانه مشمول اعمال قانون شده‌اند. از این تعداد، بیش از ۹۵ هزار فقره مربوط به تخلفات حادثه‌ساز بوده است که نقش مستقیم در بروز تصادفات و تهدید ایمنی معابر شهری داشته‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در همین بازه زمانی، ۳۱ هزار و ۵۵۰ وسیله نقلیه نیز به دلیل تخلفات مختلف در سطح شهر تهران توقیف شده‌اند که نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با رانندگان متخلف است.

سرهنگ کشیر در ادامه با اشاره به آمار تخلفات شبانه بر اساس نوع راه، اظهار داشت: بزرگراه آزادگان با ثبت بیش از ۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز، در صدر جدول قرار دارد. همچنین در بزرگراه امام علی (ع) بیش از ۴ هزار فقره، بزرگراه شهید همت بیش از ۴ هزار فقره و بزرگراه شهید چمران با بیش از ۳ هزار فقره تخلف، در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم جدول بر اساس نوع راه، رانندگان متخلف جریمه شده‌اند.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: ۶۱ درصد از فوتی‌های تصادفات شبانه در بزرگراه‌ها رخ داده‌اند، ۳۴ درصد در خیابان‌های اصلی و سهم معابر محلی بسیار محدود است. این آمار نشان می‌دهد که خلوتی شب نباید موجب بی‌احتیاطی رانندگان شود.

سرهنگ کشیر در پایان گفت: آمارها نشان می‌دهد که میزان تصادفات و تخلفات در ساعات شبانه به‌مراتب بیشتر از روز است. بی‌توجهی به قوانین در این ساعات، عامل اصلی بروز حوادث مرگبار است. هر تصادف زاییده یک تخلف است. رانندگان باید بدانند که پلیس نامحسوس در تمامی معابر پایتخت حضور دارد و رفتارهای پرخطر از دید پلیس راهور تهران بزرگ پنهان نمی‌ماند.