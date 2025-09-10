  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

دشمن سعی دارد سلاح حزب الله را به سمت معدوم سازی ببرد + فیلم

دشمن سعی دارد سلاح حزب الله را به سمت معدوم سازی ببرد + فیلم

محمد علی حسن نیا کارشناس مسائل جهان عرب در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: دشمنان سعی دارند سلاح حزب الله را معدوم کنند.

کد خبر 6577748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها