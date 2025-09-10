https://mehrnews.com/x38VBM ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ کد خبر 6577748 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ دشمن سعی دارد سلاح حزب الله را به سمت معدوم سازی ببرد + فیلم محمد علی حسن نیا کارشناس مسائل جهان عرب در نشست بین المللی«خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» گفت: دشمنان سعی دارند سلاح حزب الله را معدوم کنند. کد خبر 6577748 کپی شد مطالب مرتبط خلع سلاح «حزب الله» قابلیت اجرایی ندارد؛ مقاومت، ضامن امنیت لبنان همراهی «جوزف عون» با آمریکا در مقابل حزبالله؛ مقاومت در اوج آمادگی خلع سلاح حزب الله یک پروژه آمریکایی است؛ موضع قاطعانه مقاومت لبنان نشست بینالمللی «خلع سلاح حزبالله و آینده لبنان»+ فیلم کامل برچسبها لبنان حزب الله لبنان ارتش لبنان جوزف عون تام باراک رژیم صهیونیستی
