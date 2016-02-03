۳۲ پروژه بهسازی و احداث شبکه برق در شهرستان بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح روشنائی روستای "موردراز" در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این پروژه ها توسعه شبکه برق در شهرستان را به دانبال دارد، گفت: در راستای بهسازی شبکه برق و روشنایی معابر، پروژه های احداثی و اصلاحی با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال افتتاح شدند.

سید موسی خادمی همچنین از کلنگ زنی و افتتاح ۶۴ طرح اقتصادی استان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: ۶۱ پروژه از مجموع این پروژه ها در استان مورد بهره برداری قرار گرفته و عملیات اجرایی سه پروژه نیز در این دهه آغاز می شود.

خادمی با باین اینکه میزان اعتبار هزینه شده برای طرح های افتتاحی اقتصادی دهه فجر امسال این استان بیش از دوهزار میلیارد ریال است، اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۳۳۲ طرح عمرانی کوچک و بزرگ این استان افتتاح و یا کلنگ زنی می شود که از این تعداد طرح ۲۹۶ پروژه افتتاحی و ۳۶ پروژه نیز کلنگ زنی می شوند.

خادمی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای افتتاح این طرح ها ۱۵۰میلیارد ریال است و در مجموع اعتبار پیش بینی شده برای طرحهای افتتاحی و کلنگ زنی استان دو هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال است.

استاندار مهمترین طرح اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد را طرح فولاد سقاوه عنوان کرد و افزود: این طرح در دهه فجر کلنگ زنی می شود و اعتبار پیش بینی شده برای این طرح شش هزار میلیارد ریال است.

خادمی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید نسب طرح های گلنگ زنی به طرح های افتتاحی ۱۰ درصد است و تلاش دولت اجرای طرحهای نیمه تمام و پرهیز از کلنگ زنی طرح های بدون اعتبار است.