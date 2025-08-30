به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدمهدی علویان‌مهر رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: رتبه بندی جهانی ISC (ISC World University Rankings) یکی از نظام‌های رتبه‌بندی است که برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۸ توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با هدف ارزیابی دانشگاه‌های کشور و نیز کشورهای اسلامی در سطح جهان صورت گرفته است. در رتبه بندی

جهانی ۲۰۲۴ ISC تعداد ۲۶۶۱ دانشگاه از ۱۱۴ کشور و ۶ قاره جهان حضور دارند که سهم جمهوری اسلامی ایران ۷۲ دانشگاه می باشد.

جدول ۱، دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی را به تفکیک قاره در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ نشان می دهد.

جدول ۱: تعداد دانشگاه‌های قاره های مختلف در نظام رتبه‌بندی جهانی ISC

۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ قاره ۴۲۸ ۶۴۶ ۶۹۱ ۷۰۵ ۷۱۴ ۷۳۴ ۷۲۴ اروپا ۴۳۸ ۷۸۶ ۸۸۷ ۹۶۳ ۱۰۵۷ ۱۱۴۷ ۱۲۴۳ آسیا ۲۷ ۷۰ ۷۹ ۸۵ ۹۶ ۱۰۷ ۱۱۹ آفریقا ۲۴۴ ۳۶۳ ۳۷۷ ۳۸۸ ۳۸۷ ۳۸۹ ۳۹۳ آمریکای شمالی ۴۳ ۹۳ ۱۰۱ ۱۱۲ ۱۲۱ ۱۳۰ ۱۳۴ آمریکای جنوبی ۴۰ ۴۷ ۴۷ ۴۷ ۴۷ ۴۸ ۴۸ اقیانوسیه ۱۲۲۰ ۲۰۰۵ ۲۱۸۲ ۲۳۰۰ ۲۴۲۲ ۲۵۵۵ ۲۶۶۱ جمع کل دانشگاه

علویان‌مهر خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان توسط ISC بدون خوداظهاری دانشگاهها انجام میشود و بر این ‌اساس، پایگاه‌ داده معتبری طی ۷ سال رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در این سازمان شکل گرفته است که منبع

موثقی جهت سیاست گذاریهای پژوهشی و ترسیم نقشه راه جهت هدایت دانشگاه‌های ایران و سایرکشورهای اسلامی به سمت دانشگاههای تراز جهانی میباشد.

روش‌شناسی رتبه‌بندی ISC

رئیس مؤسسه ISC در ادامه گفت: مؤسسه استنادی و پایش علم فناوری جهان اسلام (ISC) به‌منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارت‌اند از پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، آموزش

(با وزن ۱۰ درصد)، فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن ۱۵ درصد) و فناوری و نوآوری (با وزن ۱۵ درصد) را در نظر می‌گیرد و بر این ‌اساس دانشگاه‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی افزود: همچنین تعداد مقالات سلب اعتبار شده (Retractions) دانشگاهها، با نمره ‌منفی محاسبه می‌شود، که در شاخصی تحت عنوان اعتبار منفی (Negative Reputation) آورده میشود، که این نمره ‌منفی می‌تواند رتبه دانشگاه

را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث افت رتبه دانشگاه شود.

علویان‌مهر ادامه داد: در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ISC، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۸۵۰ مدرک در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه‌بندی از پایگاه‌های

اطلاعاتی USPTO، WOS، InCites گردآوری شده است. در جدول شماره ۲ شاخصهای مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی ISC نشان داده شده است.

جدول ۲: معیارها و شاخص‌ها رتبه‌بندی جهانی ISC

معیارها و شاخص‌ها رتبه‌بندی جهانی ISC وز ن شاخص وزن معیار ۲۵ حجم پژوهش کمیت A۱ ۶۰ پژوهش ۱۵ تعداد استناد به مقالات کیفیت A۲ ۱ تاثیر استنادی نرمال شده کیفیت A۳ ۴ تأثیر استنادی نسبت به کل جهان کیفیت A۴ ۱۵ تعداد مقالات نشریات برتر کیفیت A۵ ۵ نسبت دانشجو به عضو هیات علمی B۱ ۱۰ آموزش ۵ تعداد اعضای هیات علمی پر استناد B۲ ۱۰ تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین‌المللی C۱ ۱۵ فعالیت بین‌المللی ۴ تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین‌المللی C۲ ۱ میزان شهرت دانشگاه C۳ ۵- مقالات سلب اعتبار شده C۴ ۱۰ تعداد پروانه‌های ثبت اختراع D۱ ۱۵ فناوری و نوآوری ۵ درصد هم انتشاری با صنعت D۲

جایگاه دانشگاه‌های جهان در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC ، تعداد ۲۶۶۱ دانشگاه برتر از ۱۱۴ کشور و ۶ قاره دنیا وجود دارند. در این رتبه‌بندی سه دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه جانز هاپکینز در رتبه‌های اول تا سوم قرار

دارند. ۱۰ دانشگاه برتر جهان از کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و چین بوده است که در جدول ۳ قابل مشاهده می باشد.

جدول ۳: ده دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

Rank University Country ۱ Harvard University USA ۲ Stanford University USA ۳ Johns Hopkins University USA ۴ University College London UK ۵ University of Oxford UK ۶ Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA ۷ University of Toronto CANADA ۸ Tsinghua University CHINA ۹ University of Pennsylvania USA ۱۰ University of Washington Seattle USA

وی افزود: کشور چین با ۴۳۲ دانشگاه، آمریکا با ۳۲۵ دانشگاه، هند با ۱۶۳ دانشگاه، ژاپن با ۱۲۳ دانشگاه، ترکیه با ۱۰۲ دانشگاه، انگلستان با ۱۰۰ دانشگاه، آلمان با ۷۴ دانشگاه، برزیل با ۷۳ دانشگاه، ایران با ۷۲ دانشگاه و کره

جنوبی با ۶۸ دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور داشته‌اند.

جایگاه جهانی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC تعداد ۴۲۶ دانشگاه از ۳۱ کشور اسلامی در رتبه‌بندی حضور داشتند که ترکیه با ۱۰۲ دانشگاه، ایران با ۷۲ دانشگاه و پاکستان با ۳۹ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته اند.

تعداد دانشگاه‌های سایر کشورهای اسلامی در نمودار ۱ قابل مشاهده است.

نمودار ۱: تعداد دانشگاه‌های سایر کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

وی ادامه داد: در میان دانشگاه‌های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با رتبه ۱۷۲، ایران، پاکستان، مالزی و مصر در بازه ۴۵۰-۴۰۱ و قطر در بازه ۵۰۰-۴۵۱ بهترین رتبه‌های جهانی را کسب نموده اند. سایر رتبه‌های دانشگاه‌های اسلامی در جدول ۴ قابل مشاهده می باشد.

جدول ۴. بهترین دانشگاه کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

ردیف نام کشور بهترین دانشگاه رتبه ۱ عربستان سعودی King Abdulaziz University ۱۷۲ ۲ ایران University of Tehran ۴۰۱-۴۵۰ ۳ پاکستان COMSATS University Islamabad (CUI) ۴۰۱-۴۵۰ ۴ مالزی Universiti Malaya ۴۰۱-۴۵۰ ۵ مصر Cairo University ۴۰۱-۴۵۰ ۶ قطر Qatar University ۴۵۱-۵۰۰ ۷ ترکیه Hacettepe University ۵۰۱-۶۰۰ ۸ امارات متحده عربی United Arab Emirates University; University of Sharjah ۵۰۱-۶۰۰ ۹ لبنان American University of Beirut ۵۰۱-۶۰۰ ۱۰ مراکش Mohammed V University in Rabat ۸۰۱-۹۰۰ ۱۱ تونس Universite de Tunis-El-Manar ۸۰۱-۹۰۰ ۱۲ اندونزی University of Indonesia ۹۰۱-۱۰۰۰ ۱۳ نیجریه University of Ibadan ۹۰۱-۱۰۰۰ ۱۴ عمان Sultan Qaboos University ۹۰۱-۱۰۰۰ ۱۵ بنگلادش University of Dhaka ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۱۶ اردن University of Jordan; Jordan University of Science & Technology ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۱۷ قزاقستان Nazarbayev University ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۱۸ کویت Kuwait University ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۱۹ اوگاندا Makerere University ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۲۰ کامرون University of Yaounde I ۱۲۰۱-۱۴۰۰ ۲۱ عراق University of Baghdad ۱۴۰۱-۱۶۰۰ ۲۲ فلسطین An Najah National University ۱۴۰۱-۱۶۰۰ ۲۳ برونئی دارالسلام University Brunei Darussalam ۱۶۰۱-۱۸۰۰ ۲۴ بنین University of Abomey Calavi ۱۸۰۱-۲۰۰۰ ۲۵ الجزایر با حضور ۹ دانشگاه ۲۰۰۱+ ۲۶ سودان University of Khartoum ۲۰۰۱+ ۲۷ سنگال University Cheikh Anta Diop Dakar ۲۰۰۱+ ۲۸ آذربایجان Baku State University ۲۰۰۱+ ۲۹ بحرین University of Bahrain ۲۰۰۱+ ۳۰ ساحل عاج Universite Felix Houphouet-Boigny ۲۰۰۱+ ۳۱ سوریه Damascus University ۲۰۰۱+

حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC

از جمهوری اسلامی ایران ۷۲ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC حضور دارند. جدول ۵ رتبه دانشگاه‌های ایران حاضر در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC را نشان می دهد.

جدول ۵: رتبه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC