  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

معرفی برترین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی ؛ ایران ۷۲ سهم دارد

معرفی برترین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی ؛ ایران ۷۲ سهم دارد

در رتبه بندی جهانی ISC ۲۰۲۴ از بین ۲۶۶۱ دانشگاه شرکت کننده، ایران ۷۲ سهم را دارا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدمهدی علویان‌مهر رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: رتبه بندی جهانی ISC (ISC World University Rankings) یکی از نظام‌های رتبه‌بندی است که برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۸ توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با هدف ارزیابی دانشگاه‌های کشور و نیز کشورهای اسلامی در سطح جهان صورت گرفته است. در رتبه بندی

جهانی ۲۰۲۴ ISC تعداد ۲۶۶۱ دانشگاه از ۱۱۴ کشور و ۶ قاره جهان حضور دارند که سهم جمهوری اسلامی ایران ۷۲ دانشگاه می باشد.

جدول ۱، دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی را به تفکیک قاره در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ نشان می دهد.

جدول ۱: تعداد دانشگاه‌های قاره های مختلف در نظام رتبه‌بندی جهانی ISC

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۲

۲۰۲۳

۲۰۲۴

قاره

۴۲۸

۶۴۶

۶۹۱

۷۰۵

۷۱۴

۷۳۴

۷۲۴

اروپا

۴۳۸

۷۸۶

۸۸۷

۹۶۳

۱۰۵۷

۱۱۴۷

۱۲۴۳

آسیا

۲۷

۷۰

۷۹

۸۵

۹۶

۱۰۷

۱۱۹

آفریقا

۲۴۴

۳۶۳

۳۷۷

۳۸۸

۳۸۷

۳۸۹

۳۹۳

آمریکای شمالی

۴۳

۹۳

۱۰۱

۱۱۲

۱۲۱

۱۳۰

۱۳۴

آمریکای جنوبی

۴۰

۴۷

۴۷

۴۷

۴۷

۴۸

۴۸

اقیانوسیه

۱۲۲۰

۲۰۰۵

۲۱۸۲

۲۳۰۰

۲۴۲۲

۲۵۵۵

۲۶۶۱

جمع کل دانشگاه

علویان‌مهر خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان توسط ISC بدون خوداظهاری دانشگاهها انجام میشود و بر این ‌اساس، پایگاه‌ داده معتبری طی ۷ سال رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در این سازمان شکل گرفته است که منبع

موثقی جهت سیاست گذاریهای پژوهشی و ترسیم نقشه راه جهت هدایت دانشگاه‌های ایران و سایرکشورهای اسلامی به سمت دانشگاههای تراز جهانی میباشد.

روش‌شناسی رتبه‌بندی ISC

رئیس مؤسسه ISC در ادامه گفت: مؤسسه استنادی و پایش علم فناوری جهان اسلام (ISC) به‌منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارت‌اند از پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، آموزش

(با وزن ۱۰ درصد)، فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن ۱۵ درصد) و فناوری و نوآوری (با وزن ۱۵ درصد) را در نظر می‌گیرد و بر این ‌اساس دانشگاه‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی افزود: همچنین تعداد مقالات سلب اعتبار شده (Retractions) دانشگاهها، با نمره ‌منفی محاسبه می‌شود، که در شاخصی تحت عنوان اعتبار منفی (Negative Reputation) آورده میشود، که این نمره ‌منفی می‌تواند رتبه دانشگاه

را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث افت رتبه دانشگاه شود.

علویان‌مهر ادامه داد: در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ISC، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۸۵۰ مدرک در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه‌بندی از پایگاه‌های

اطلاعاتی USPTO، WOS، InCites گردآوری شده است. در جدول شماره ۲ شاخصهای مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی ISC نشان داده شده است.

جدول ۲: معیارها و شاخص‌ها رتبه‌بندی جهانی ISC

معیارها و شاخص‌ها رتبه‌بندی جهانی ISC

وزن

شاخص

وزن

معیار

۲۵

حجم پژوهش

کمیت

۶۰

پژوهش

۱۵

تعداد استناد به مقالات

کیفیت

۱

تاثیر استنادی نرمال شده

کیفیت

۴

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

کیفیت

۱۵

تعداد مقالات نشریات برتر

کیفیت

۵

نسبت دانشجو به عضو هیات علمی

۱۰

آموزش

۵

تعداد اعضای هیات علمی پر استناد

۱۰

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین‌المللی

۱۵

فعالیت بین‌المللی

۴

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین‌المللی

۱

میزان شهرت دانشگاه

۵-

مقالات سلب اعتبار شده

۱۰

تعداد پروانه‌های ثبت اختراع

۱۵

فناوری و نوآوری

۵

درصد هم انتشاری با صنعت

جایگاه دانشگاه‌های جهان در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC ، تعداد ۲۶۶۱ دانشگاه برتر از ۱۱۴ کشور و ۶ قاره دنیا وجود دارند. در این رتبه‌بندی سه دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه جانز هاپکینز در رتبه‌های اول تا سوم قرار

دارند. ۱۰ دانشگاه برتر جهان از کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و چین بوده است که در جدول ۳ قابل مشاهده می باشد.

جدول ۳: ده دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

Rank

University

Country

۱

Harvard University

USA

۲

Stanford University

USA

۳

Johns Hopkins University

USA

۴

University College London

UK

۵

University of Oxford

UK

۶

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

USA

۷

University of Toronto

CANADA

۸

Tsinghua University

CHINA

۹

University of Pennsylvania

USA

۱۰

University of Washington Seattle

USA

وی افزود: کشور چین با ۴۳۲ دانشگاه، آمریکا با ۳۲۵ دانشگاه، هند با ۱۶۳ دانشگاه، ژاپن با ۱۲۳ دانشگاه، ترکیه با ۱۰۲ دانشگاه، انگلستان با ۱۰۰ دانشگاه، آلمان با ۷۴ دانشگاه، برزیل با ۷۳ دانشگاه، ایران با ۷۲ دانشگاه و کره

جنوبی با ۶۸ دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور داشته‌اند.

جایگاه جهانی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC تعداد ۴۲۶ دانشگاه از ۳۱ کشور اسلامی در رتبه‌بندی حضور داشتند که ترکیه با ۱۰۲ دانشگاه، ایران با ۷۲ دانشگاه و پاکستان با ۳۹ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته اند.

تعداد دانشگاه‌های سایر کشورهای اسلامی در نمودار ۱ قابل مشاهده است.

معرفی برترین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی ؛ ایران ۷۲ سهم داردمعرفی برترین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی ؛ ایران ۷۲ سهم دارد

نمودار ۱: تعداد دانشگاه‌های سایر کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

وی ادامه داد: در میان دانشگاه‌های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با رتبه ۱۷۲، ایران، پاکستان، مالزی و مصر در بازه ۴۵۰-۴۰۱ و قطر در بازه ۵۰۰-۴۵۱ بهترین رتبه‌های جهانی را کسب نموده اند. سایر رتبه‌های دانشگاه‌های اسلامی در جدول ۴ قابل مشاهده می باشد.

جدول ۴. بهترین دانشگاه کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ ISC

ردیف

نام کشور

بهترین دانشگاه

رتبه

۱

عربستان سعودی

King Abdulaziz University

۱۷۲

۲

ایران

University of Tehran

۴۰۱-۴۵۰

۳

پاکستان

COMSATS University Islamabad (CUI)

۴۰۱-۴۵۰

۴

مالزی

Universiti Malaya

۴۰۱-۴۵۰

۵

مصر

Cairo University

۴۰۱-۴۵۰

۶

قطر

Qatar University

۴۵۱-۵۰۰

۷

ترکیه

Hacettepe University

۵۰۱-۶۰۰

۸

امارات متحده عربی

United Arab Emirates University;

University of Sharjah

۵۰۱-۶۰۰

۹

لبنان

American University of Beirut

۵۰۱-۶۰۰

۱۰

مراکش

Mohammed V University in Rabat

۸۰۱-۹۰۰

۱۱

تونس

Universite de Tunis-El-Manar

۸۰۱-۹۰۰

۱۲

اندونزی

University of Indonesia

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۳

نیجریه

University of Ibadan

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۴

عمان

Sultan Qaboos University

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۵

بنگلادش

University of Dhaka

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۱۶

اردن

University of Jordan;

Jordan University of Science & Technology

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۱۷

قزاقستان

Nazarbayev University

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۱۸

کویت

Kuwait University

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۱۹

اوگاندا

Makerere University

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۲۰

کامرون

University of Yaounde I

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۲۱

عراق

University of Baghdad

۱۴۰۱-۱۶۰۰

۲۲

فلسطین

An Najah National University

۱۴۰۱-۱۶۰۰

۲۳

برونئی دارالسلام

University Brunei Darussalam

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۲۴

بنین

University of Abomey Calavi

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۲۵

الجزایر

با حضور ۹ دانشگاه

۲۰۰۱+

۲۶

سودان

University of Khartoum

۲۰۰۱+

۲۷

سنگال

University Cheikh Anta Diop Dakar

۲۰۰۱+

۲۸

آذربایجان

Baku State University

۲۰۰۱+

۲۹

بحرین

University of Bahrain

۲۰۰۱+

۳۰

ساحل عاج

Universite Felix Houphouet-Boigny

۲۰۰۱+

۳۱

سوریه

Damascus University

۲۰۰۱+

حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC

از جمهوری اسلامی ایران ۷۲ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC حضور دارند. جدول ۵ رتبه دانشگاه‌های ایران حاضر در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC را نشان می دهد.

جدول ۵: رتبه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۴ ISC

ردیف

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۴

رتبه ۲۰۲۳

ردیف

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۴

رتبه ۲۰۲۳

۱

دانشگاه تهران

۴۰۱-۴۵۰

۵۰۱-۶۰۰

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۱-۶۰۰

۶۰۱-۷۰۰

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

-

۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۶۰۱-۷۰۰

۸۰۱-۹۰۰

۴۵

دانشگاه خوارزمی

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۴

دانشگاه صنعتی شریف

۶۰۱-۷۰۰

۴۶

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۵

دانشگاه تربیت‌مدرس

۶۰۱-۷۰۰

۴۷

دانشگاه سمنان

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۷۰۱-۸۰۰

۷۰۱-۸۰۰

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۰۱-۹۰۰

۷۰۱-۸۰۰

۴۹

دانشگاه مازندران

۲۰۰۱+

۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۰۱-۱۰۰۰

۵۰

دانشگاه زنجان

۲۰۰۱+

۹

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۵۱

دانشگاه یاسوج

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۱۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۹۰۱-۱۰۰۰

۹۰۱-۱۰۰۰

۵۲

دانشگاه الزهرا

۲۰۰۱+

۲۰۰۱+

۱۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۵۳

دانشگاه اراک

۲۰۰۱+

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۵۴

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۰۰۱+

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۵۵

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۱۴

دانشگاه تبریز

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۵۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰۰۱-۱۲۰۰

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۵۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

۲۰۰۱+

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۵۸

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

۲۰۰۱+

۱۷

دانشگاه شهید بهشتی

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۵۹

دانشگاه لرستان

۲۰۰۱+

۱۸

دانشگاه شیراز

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۶۰

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲۰۰۱+

۱۹

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۱۲۰۱-۱۴۰۰

۶۱

دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

۲۰۰۱+

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

۱۴۰۱-۱۶۰۰

۱۴۰۱-۱۶۰۰

۶۲

دانشگاه خلیج‌فارس

۲۰۰۱+

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۶۳

دانشگاه صنعتی سهند

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۲۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۶۴

دانشگاه شاهد

۲۰۰۱+

۲۳

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۴۰۱-۱۶۰۰

۶۵

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۲۰۰۱+

۲۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۶۶

دانشگاه شهرکرد

۲۰۰۱+

۲۵

دانشگاه گیلان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۶۷

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۰۰۱+

۲۶

دانشگاه اصفهان

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۶۸

دانشگاه بیرجند

۲۰۰۱+

۲۷

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۲۰۰۱+

۶۹

دانشگاه مراغه

۲۰۰۱+

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۷۰

دانشگاه قم

۲۰۰۱+

۲۹

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۷۱

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۰۰۱+

۳۰

دانشگاه بوعلی سینا

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۷۲

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۲۰۰۱+

۳۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

-

۳۲

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۳۳

دانشگاه رازی

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۳۴

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۰۱+

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۳۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۶۰۱-۱۸۰۰

۳۷

دانشگاه کاشان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۳۸

دانشگاه کردستان

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۳۹

دانشگاه محقق اردبیلی

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۴۰

دانشگاه یزد

۱۸۰۱-۲۰۰۰

۴۱

دانشگاه ارومیه

۲۰۰۱+

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۸۰۱-۲۰۰۰

کد خبر 6574303
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها