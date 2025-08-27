علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ستاد علم و فناوری شورای عالی فرهنگی دارای یک شورای ستاد است که این شورا با حضور ۴ نفر از وزرا، دو نفر از معاونین رئیس جمهور، ۵ نفر از شخصیت‌های حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران ارشد حوزه علم و فناوری تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: این شورا دارای مأموریت خاص است، ما برای اینکه ظرفیت جدید نخبگانی ایجاد کنیم، «کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری» را ایجاد کردیم.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری یک ظرفیت سازی مبتنی بر انباشت تجربه و تراز نخبگی است، اعضای این کمیسیون مشورتی تراز بالایی دارند، معاون پژوهشی وزارت علوم، معاون پژوهشی وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، رئیس بنیاد علم و شخصیت‌های علمی متعددی در این کمیسیون مشورتی به ما کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون مشورتی ستاد فناوری فعالیت خود را از موضوع «شتاب علم و فناوری» که وظیفه نخبگان است شروع کرده است، راهبردی که اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند و تا امروز سه جلسه روی این موضوع کار شده است، در جلسه اول، جمع بندی اعضای کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان شتاب علم و فناوری را محقق کرد؟ عمل به تکالیف مصوب برنامه هفتم پیشرفت بوده است نه حرف جدید.

وی ادامه داد: کافی است دولت بتواند به تکالیف مصوب در برنامه هفتم پیشرفت عمل کند، به عنوان مثال سهم دولت از تأمین «جی دی پی» برای تحقیق و توسعه را به ۲ درصد برساند، کفایت می‌کند.

طاهری نیا افزود: بنابراین حرف جلسه اول اعضای کمیسیون مشورتی یک نکته بود، «تحقق حداکثری قانون برنامه هفتم» که ناظر به حمایت مالی و تأمین منابع تحقیق و توسعه است.

طراحی زیست مناسب برای ماندگاری و بکارگیری نخبگان

وی ادامه داد: در جلسه دوم کمیسیون مشورتی، موضوع نقش نخبگان در شتاب علم و فناوری مطرح شد، ما برای به‌کارگیری نخبگان باید زیست بوم مناسب طراحی کنیم تا در آن زیست بوم مناسب، نخبه از ماندن خود رضایت درونی داشته و از کار خود لذت برده و برای ماندن و خدمت کردن انگیزه داشته باشد.

افزایش بورس‌های تحصیلی و دوره‌های پست دکتری در راستای شتاب علم و فناوری

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهادهایی در راستای شتاب علم و فناوری و مبتنی بر ظرفیت نخبگان در جلسه مذکور مطرح شد که می‌توان به افزایش بورس‌های تحصیلی در حداکثر ظرفیت و توسعه حداکثری دوره‌های پست دکتری اشاره کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد مشخص این بود که کسانی که در فرایند جذب به هیئت علمی قرار می‌گیرند وقتی که در نوبت انتظار برای ردیف استخدامی قرار می‌گیرند در آن فاصله بتوانند به عنوان پست داک جذب شوند و یک حمایت مالی داشته باشند تا کارشان را شروع کنند در این صورت دوره پسا دکتری به ماندگاری آنها در کشور کمک می‌کند یکی دیگر از پیشنهادهایی که مطرح شد، «توسعه ظرفیت پژوهشگر آزاد» بود.

توسعه ظرفیت پژوهشگر آزاد

وی افزود: پژوهشگر آزاد به معنای فارغ‌التحصیل دوره phd یا کارشناسی ارشد با تاکید بر phd است که هنوز شغل مناسب پیدا نکرده، ولی توان پژوهشی دارد، ما بتوانیم آنها را به عنوان پژوهشگر آزاد به دستگاه‌های اجرایی و به بخش خصوصی معرفی کنیم تا در جاهای مختلف پژوهش کنند، بنابراین مجموعه‌ای از راه حل‌ها، برای شتاب علم و فناوری در این کمیسیون مشورتی بحث می‌شود و تمرکز هم بر روی عنصر نخبگی است.

وی یادآور شد: حضرت آقا فرمودند شتاب لازم دانش و فناوری، وظیفه نخبگان است، این در واقع خطی است که کمیسیون مشورتی ستاد فناوری شروع کرده و انشاالله ادامه می‌دهد.