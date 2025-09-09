ونس: ترامپ «دکمه خاموش» ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی است که ترامپ تقریباً بدون وقفه کار میکند و دائماً در هر ساعت از شبانهروز با مشاوران و اعضای کابینهاش در تماس و بسیار پرجنب و جوش است!
ونس در گفتگو با لارا ترامپ، مجری فاکسنیوز و عروس رئیس جمهور آمریکا توضیح داد که ترامپ میتواند ساعت ۱۲:۳۰ یا ۲ بامداد اعضای تیمش را فرابخواند و سپس ساعت ۶ صبح هم دوباره جلسه بگذارد.
وی دراینباره گفت: شرایط به این شکل است که «آقای رئیس جمهور، آیا دیشب خوابیدید؟ اینجا چه خبر است؟!»
ونس اضافه کرد: چیزی که از کار کردن هر روزه با او یاد گرفتهام، این است که «دکمه خاموش» ندارد!
رسانهها از دیرباز ترامپ را فردی توصیف کردهاند که به اصطلاح خواب سبکی دارد و به طور متوسط هر شب کمتر از پنج ساعت استراحت میکند. اعضای دولت وی نیز تجربههای مشابهی را به اشتراک گذاشتهاند. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا در ماه جولای گفت که ترامپ اغلب بعد از نیمهشب با او تماس میگیرد. رابرت کِندی جونیور، وزیر بهداشت ترامپ نیز ماه گذشته به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور آمریکا هفتهای سه یا چهار بار با او تماس گرفته و درباره مسائل مرتبط با سیاستگذاری در حوزه سلامت گفتگو میکند.
اظهارات ونس در حالی مطرح شده است که گمانهزنیها درباره وضعیت جسمانی ترامپ در هفتههای اخیر بالا گرفته است. ناظران به زمان استراحت حداقلی و تصاویر دستهای کبود او اشاره کردهاند. کاخ سفید این موضوع را به مصرف دائمی آسپرین و عارضهای تحت عنوان «نارسایی مزمن وریدی» نسبت داده و ادعاها درباره مشکلات جسمانی جدیتر وی را رد کرده است.
ماه گذشته (میلادی) پس از غیبت چند روزه و غیرعادی ترامپ و عدم حضور وی در رویدادهای عمومی و نشستهای مطبوعاتی همیشگیاش، شایعات مرگ احتمالی وی به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و هشتگ «ترامپ مرده است» مورد توجه کاربران قرار گرفت. با این وجود، ترامپ اندکی پس از این شایعات در انظار عمومی و برابر دوربینهای تلویزیونی ظاهر شد و به شایعات پایان داد.
در همان بحبوحه، ونس در مصاحبهای در پاسخ به میزان آمادگیاش برای پذیرفتن ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که «اطمینان دارم رئیس جمهور ایالات متحده در شرایط خوبی قرار و قصد دارد تا باقیمانده دوران ریاست جمهوریاش را سپری کند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد. اگر گوش «شیطان» کر، اتفاق ناگواری در کار باشد، نمیتوانم دوره آموزش حین خدمتی بهتر از ۲۰۰ روز گذشته را برای خودم تصور کنم.»
