اصلاحیه خبر مرتبط با اظهارات معاون «ترامپ»

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در ترجمه خبر مربوط به گفتگوی «جی دی‌ونس» معاون دونالد ترامپ، فعل مربوط به اظهارات «ونس» به اشتباه به صورت گذشته ترجمه شده است، در حالی که افعال جملات معاون ترامپ رو به آینده است و تأکید می‌کند که «اگر شرایط ناگواری رخ دهد» آمادگی تصدی ریاست‌جمهوری آمریکا را دارد.

جی‌دی ونس در گفتگو با «یواس‌ای‌تودی» در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامتی رئیس‌جمهور آمریکا و میزان آمادگی او برای تصدی ریاست‌جمهوری در صورت وقوع اتفاقی نامنتظره برای ترامپ اعلام کرد که «بله، احتمال اتفاقات ناگوار همیشه وجود دارد؛ اما اطمینان دارم که رئیس جمهور ایالات متحده در شرایط خوبی قرار دارد و قصد دارد تا باقیمانده دوران ریاست جمهوری‌اش را سپری کند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد.»

وی در ادامه افزود: و اگر خدای نکرده مسئله هولناکی رخ دهد، نمی‌توانم دوره آموزش حین خدمتی بهتر از ۲۰۰ روز گذشته را برای خودم تصور کنم.

اما در خبر منتشرشده در مهر به دلیل شتاب‌زدگی در ترجمه، فعل‌های اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا به صورت گذشته ترجمه شده به گونه‌ای که گویا هم‌اکنون وضعیت سلامتی دونالد ترامپ در شرایط خوبی نیست و جی‌دی‌ونس خود را برای ریاست‌جمهوری آمریکا آماده می‌کند.

صحت و دقت در ترجمه و انتشار اخبار و احترام به مخاطب از اولویت‌های اصلی خبرگزاری مهر است.