همکاری دانشگاه علمی کاربردی و صنایع خودروسازی در تربیت نیروی ماهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با هدف توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه مهارت‌های کاربردی و آموزش‌های عملی در کارخانجات صنایع خودروسازی کرمان، محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با محمدرضا شه بخش مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به ظرفیت گروه خودروسازی کرمان، بر ایجاد یک مرکز آموزش خودرویی بزرگ در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: تنها دانشگاه دولتی هستیم که در راستای اصل ۴۴ پیش بینی شده است که وظیفه سیاست گذاری و نظارت را برعهده گرفته و اجرا را به بخش خصوصی که همان مراکز آموزش علمی کاربردی هستند واگذار نموده است.

علی اکبری ادامه داد: بر این اساس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تلاش نموده، طلایه‌دار حرکت عظیمی در کشور باشد که با تربیت نیروی ماهر و متخصص و با درک اهمیت کار، مهارت‌آموزی و کارآفرینی در نظام آموزش عالی؛ به عنوان دانشگاه مهارت آفرین، علم را با عمل و تئوری را با کاربرد پیوند زده و دانش آموختگانی تربیت نماید که الگویی برای ترویج خودباوری نسبت به جامعه باشند به این ترتیب این دانشگاه علاوه بر تربیت نیروی ماهر و متخصص با پرورش ذهنیت کارآفرینی در بین دانشجویان، آنان را برای حرکت در مسیر اشتغال نیز هدایت می‌کند.

وی یکی از مزیت‌های این دانشگاه را تدوین سریع دوره‌ها و ایجاد رشته‌های جدید دانست و عنوان کرد: با توجه به وجود شورای برنامه ریزی درسی در دانشگاه، در مدت زمانی کوتاهی برای پاسخگویی سریع به بازار کار دوره مورد نظر تدوین و تصویب می‌شود که این موضوع چالاکی، پویایی و انعطاف پذیری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نشان می‌دهد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: از ویژگی‌های دیگر این دانشگاه، خلق مزیت در راستای مأموریت‌های ویژه خود در آموزش عالی است و آن تدوین سریع سرفصل‌های تک درس و تک پودمان ها و احراز صلاحیت شغلی و حرفه‌ای برای کارکنان گروه خودروسازی کرمان است.

علی اکبری افزود: مرکز فعلی آموزش علمی کاربردی ارگ جدید، پس از تبدیل شدن به یک مرکز آموزش بزرگ خودرویی، باید به یک الگو در کشور مبدل شود و دانشگاه جامع علمی کاربردی با تمام ظرفیت‌های بالقوه در خدمت نظام آموزش مهارتی و گروه خودروسازی کرمان است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: با توجه به زیر ساخت‌های این گروه بزرگ خودروسازی، انتظار می‌رود مرکز موجود به یک مرکز آموزش بین المللی مبدل شود و بتواند آموزش خودروسازی را در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد و برای اینکه مجموعه تحقیق و توسعه گروه خودروسازی به تجاری سازی و ارائه برسد باید از بعد صرف آموزش خارج شده و آموزش را با عمل پیوند دهد. ایشان همچنین اظهار امیدواری کرد که گروه خودروسازی کرمان به صندوق شکوفایی و نوآوری دانشگاه بپیوندد.