همکاری دانشگاه علمی کاربردی و صنایع خودروسازی در تربیت نیروی ماهر

تحول آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر در کارخانجات صنایع خودروسازی کرمان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با هدف توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه مهارت‌های کاربردی و آموزش‌های عملی در کارخانجات صنایع خودروسازی کرمان، محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با محمدرضا شه بخش مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به ظرفیت گروه خودروسازی کرمان، بر ایجاد یک مرکز آموزش خودرویی بزرگ در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: تنها دانشگاه دولتی هستیم که در راستای اصل ۴۴ پیش بینی شده است که وظیفه سیاست گذاری و نظارت را برعهده گرفته و اجرا را به بخش خصوصی که همان مراکز آموزش علمی کاربردی هستند واگذار نموده است.

علی اکبری ادامه داد: بر این اساس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تلاش نموده، طلایه‌دار حرکت عظیمی در کشور باشد که با تربیت نیروی ماهر و متخصص و با درک اهمیت کار، مهارت‌آموزی و کارآفرینی در نظام آموزش عالی؛ به عنوان دانشگاه مهارت آفرین، علم را با عمل و تئوری را با کاربرد پیوند زده و دانش آموختگانی تربیت نماید که الگویی برای ترویج خودباوری نسبت به جامعه باشند به این ترتیب این دانشگاه علاوه بر تربیت نیروی ماهر و متخصص با پرورش ذهنیت کارآفرینی در بین دانشجویان، آنان را برای حرکت در مسیر اشتغال نیز هدایت می‌کند.

وی یکی از مزیت‌های این دانشگاه را تدوین سریع دوره‌ها و ایجاد رشته‌های جدید دانست و عنوان کرد: با توجه به وجود شورای برنامه ریزی درسی در دانشگاه، در مدت زمانی کوتاهی برای پاسخگویی سریع به بازار کار دوره مورد نظر تدوین و تصویب می‌شود که این موضوع چالاکی، پویایی و انعطاف پذیری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نشان می‌دهد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: از ویژگی‌های دیگر این دانشگاه، خلق مزیت در راستای مأموریت‌های ویژه خود در آموزش عالی است و آن تدوین سریع سرفصل‌های تک درس و تک پودمان ها و احراز صلاحیت شغلی و حرفه‌ای برای کارکنان گروه خودروسازی کرمان است.

علی اکبری افزود: مرکز فعلی آموزش علمی کاربردی ارگ جدید، پس از تبدیل شدن به یک مرکز آموزش بزرگ خودرویی، باید به یک الگو در کشور مبدل شود و دانشگاه جامع علمی کاربردی با تمام ظرفیت‌های بالقوه در خدمت نظام آموزش مهارتی و گروه خودروسازی کرمان است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: با توجه به زیر ساخت‌های این گروه بزرگ خودروسازی، انتظار می‌رود مرکز موجود به یک مرکز آموزش بین المللی مبدل شود و بتواند آموزش خودروسازی را در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد و برای اینکه مجموعه تحقیق و توسعه گروه خودروسازی به تجاری سازی و ارائه برسد باید از بعد صرف آموزش خارج شده و آموزش را با عمل پیوند دهد. ایشان همچنین اظهار امیدواری کرد که گروه خودروسازی کرمان به صندوق شکوفایی و نوآوری دانشگاه بپیوندد.

