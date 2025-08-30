وضعیت فلسطین فرصتی برای اتحاد جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ نعیم‌الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان، به همراه هیئتی بلندپایه از این حزب، با حضور در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع، دیدار و درباره موضوعات مهم وحدت جهان اسلام و حمایت از فلسطین گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حجت‌الاسلام حمید شهریاری با تشریح شرایط ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، به برگزاری سی ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور ایران در کنفرانس وحدت امسال حضور دارد و از شما دعوت می‌کنیم برای شرکت در سی‌ونهمین کنفرانس وحدت اسلامی به ایران بیایید. وی افزود که شخصیت‌های برجسته‌ای از جهان اسلام در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

شهریاری با اشاره به جایگاه جماعت اسلامی پاکستان، تصریح کرد: این حزب یکی از برجسته‌ترین احزاب شبه‌قاره است و افکار سید ابوالاعلی مودودی مؤسس آن بسیار به اندیشه‌های امام خمینی (ره) نزدیک است.

وی بر دو محور اصلی عقاید جماعت اسلامی یعنی تأکید بر شریعت اسلامی و نفی غرب گرایی استوار است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین به ارزش‌های سه‌گانه اسلام اشاره کرد که باعث توجه مسلمانان به مسئله فلسطین شده است: امنیت، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی.

وی در بخشی از سخنان خود از مواضع جماعت اسلامی پاکستان در حمایت از فلسطین قدردانی کرد و گفت: این یک وظیفه انسانی است و همگرایی داخلی در پاکستان پس از جنگ ۱۲ روزه یکی از دستاوردهای مهم این جنگ بود.حتی برخی از کسانی که در پاکستان با ما نبودند، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به نفع ما بیانیه صادر کردند و این دستاورد بزرگی بود.

شهریاری خاطرنشان کرد: عربستان سعودی اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد هواپیماهای آمریکایی از کشورشان علیه ایران پرواز کند و این اتحاد و همگرایی جهان اسلام علیه اسرائیل یک ارزش است و ما آن را غنیمت می‌شماریم و تلاش می‌کنیم آن را گسترش دهیم.

حافظ نعیم‌الرحمان نیز در این دیدار، ایران را در امتحان الهی اخیر در جنگ ۱۲ روزه، موفق توصیف کرد و از تلاش‌های مجمع تقریب برای ایجاد وحدت بین مسلمانان قدردانی کرد.

وی افزود: آنهایی که پیش از این به دنبال وحدت نبودند، پس از جنگ غزه دریافتند که چاره‌ای جز وحدت ندارند.

امیر جماعت اسلامی پاکستان که به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایران سفر کرده، بر اهمیت اتحاد مذاهب در پاکستان و همکاری با ایران برای مقابله با تفریق مذاهب و تقویت وحدت بین مسلمانان تأکید کرد.

وی همچنین حمایت کامل حزب خود از سیاست‌های ایران در زمینه فلسطین و مخالفت با به رسمیت شناختن اسرائیل را اعلام کرد و گفت: مواضع ما بر اساس حق و باطل است؛ جماعت اسلامی پاکستان یک حزب معمولی نیست؛ ما برای اقامه دین و مقابله با تفریق مذاهب در آنجا فعالیت داریم و می‌خواهیم در این زمینه از ما حمایت شود.

نعیم‌الرحمان با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی در قبال فلسطین، گفت: وضعیت فلسطین فرصتی برای اتحاد جهان اسلام است و لازم است، سازمان‌ها و دولت‌های اسلامی در این زمینه با هم همکاری کنند.

وی همچنین به ضرورت معرفی اسلام و ارزش‌های آن به جوانان غربی به عنوان یک قدرت معنوی تأکید کرد و خواستار همکاری ایران و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم شد.