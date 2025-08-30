روایت داستان مردی که در گذشته باقی مانده در «خودتو نجات بده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «خودتو نجات بده» به نویسندگی و کارگردانی محیا موحد آماده نمایش شد. این فیلم به تهیه کنندگی محیا موحد از اعضای انجمن سینمای جوان و بازی یوسف آذری است که امید اللهکوهی و پریناز عظیم پور مجری طرح این پروژه هستند.
از دیگر عوامل فیلم میتوان به هادی دهقانی: مشاور کارگردان، آرش عظیم پور: دستیارکارگردان، محیا موحد: تیزر و تدوین، حسین چراغی: مدیر فیلمبرداری، کسری چراغی: دستیار فیلمبردار، مدیرتولید: مهدی توکلینیا، سارا طیوری: منشی صحنه، زهره السادات فرقانی: روابط عمومی و مشاور رسانه، جواد نصیری: صدابردار، پریناز عظیمپور: طراح گریم، کسری چراغی: نورپرداز، پوریا عبدی: اصلاح نور و رنگ، میلاد نوربخش: آهنگساز، محیا موحد و پوریا عبدی: طراح پوستر و هادی دهقانی: عکاس، اشاره کرد.
«خودتو نجات بده» داستان مردی است که پس از مرگ همسرش در گذشته خود باقی مانده و سعی میکند با یک پیامک روی تلفنش خود را نجات دهد اما با نسخهای دیگر از خودش روبهرو می شود.
«خودتو نجات بده» با رویکرد روانشناسی در ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ در تهران مقابل دوربین رفت و پس از اتمام تدوین آن برای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه تهران ارسال شده است.
