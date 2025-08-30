به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام مرتضی خوشنویس‌زاده معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در مراسم معارفه نخستین مسئول نهاد در دانشگاه ملی مهارت فارس اظهار داشت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حامی اصلی دانشجویان در این مجموعه گسترده است و ابراز امیدواری کرد حجت‌الاسلام مهدی مهدوی در مسئولیت جدید خود موفق باشد زیرا دانشگاه ملی مهارت؛ مولود انقلاب و پیشرو در تربیت نیروی متخصص است.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، طی سخنانی، دانشگاه ملی مهارت را یکی از مراکز پیشرو در حوزه علم و صنعت کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه مولود انقلاب اسلامی است تاکید کرد که با ۱۸۲ شعبه، واحد و مرکز فعال در ۱۲۰ شهر کشور، متولی مهم‌ترین بخش آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بازار کار به شمار می‌رود.

حجت الاسلام خوشنویس‌زاده نقطه قوت این دانشگاه را در رویکرد عملیاتی آن دانست؛ به گونه‌ای که ۷۰ درصد آموزش‌ها به صورت کارگاهی و عملیاتی ارائه می‌شود.

معاون منابع انسانی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به مصوبه مهم سال گذشته اشاره کرد و افزود: اواخرسال گذشته مصوبه افزایش ۱۰ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت در سراسر کشور به تصویب رسید.

وی این توسعه را گامی مهم در تقویت حضور نهاد در این دانشگاه‌ها دانست و متذکر شد که دفتر نهاد در استان فارس، یکی از بزرگترین این دفاتر ده‌گانه است.

حجت‌الاسلام خوشنویس‌زاده تصریح کرد که سیاست مجموعه دفاتر نهاد مشخص و سیاست‌گذاری شده است و تأکید کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه هیچ تداخل فرهنگی با مجموعه دفتر نهاد ندارد، زیرا ارتقای بینش سیاسی دانشجویان از اهداف اصلی نهاد است.

حجت‌الاسلام خوشنویس‌زاده با تأکید بر نقش حمایتی نهاد رهبری، اظهار داشت: نهاد رهبری، حامی اصلی دانشجویان در تمام امور و مسائل، به‌ویژه در پیشگیری از انحرافات اخلاقی است.

وی با اشاره به انتصاب نخستین مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ملی مهارت فارس، افزود: حجت الاسلام مهدوی، با توجه به سوابقی که دارند، یکی از اعضای پرتلاش مجموعه نهاد محسوب می‌شوند و از ویژگی‌های اخلاقی بارزی برخوردارند.

حجت‌الاسلام مرتضی خوشنویس‌زاده، همچنین در آئین تکریم حجت‌الاسلام مهدی یعقوبی و معارفه حجت‌الاسلام مهدی عابدی به عنوان مسئولان پیشین و جدید نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، به تبیین جایگاه راهبردی این دانشگاه پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی، مولود انقلاب اسلامی است عهده‌دار تربیت حدود نیمی از داوطلبان آموزش عالی کشور است، مسئولیت خطیر متولیان آن را یادآور شد.

حجت‌الاسلام خوشنویس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به ابعاد علمی و اخلاقی شهید دکتر طهرانچی اشاره کرد و این شهید والامقام را از دانشمندان بزرگ کشور و فردی اخلاق‌مدار، پرکار، هوشمند، خلّاق و متواضع برشمرد و برای ایشان آرزوی فوز عظیم الهی کرد.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با نقل خاطره‌ای از هشت سال قبل، به نقش حیاتی این نهاد در صیانت از ارزش‌های نظام در برابر چالش‌ها اشاره کرد.