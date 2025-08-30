  1. حوزه و دانشگاه
مهلت ثبت‌نام آزمون قضاوت ۱۴۰۴ تا ۱۱ شهریور تمدید شد

مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد: به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای داوطلبان، مهلت ثبت‌نام در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون این نهاد، آن دسته از داوطلبان واجد شرایط که در بازه زمانی مقرر موفق به نام‌نویسی نشده‌اند، می‌توانند تا روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ثبت‌نام در این آزمون مشمول شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام بوده و آزمون در دو سطح دانشگاهی و حوزوی در نیمه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

پاسخگویی به پرسش‌های داوطلبان از طریق پیام‌رسان بله به نشانی @hrtcsupport و همچنین شماره تلفن‌های ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ و۲۶ انجام می‌شود.

