به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور در آئین بهره برداری از طرحهای هفته دولت جزیره قشم گفت: این طرحها شامل افتتاح پارک خطی لاله شهر قشم، سالن ورزشی مرحوم حبیب بازماندگان شهر قشم، مدرسه ۱۲ کلاسه هلر، سالن ورزشی روستای کووهای، مدرسه ۱۲ کلاسه روستای گیاهدان، جایگاه سوخت شهر ساحلی سوزا، سردخانه ماهیان مروارید آداک روستای سهیلی، مدرسه ۶ کلاسه روستای گوران، برقرسانی شهرک روستای درکو با هزینه یکهزار و ۴۷۶ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: کلنگ زنی زمین ورزشی شهرک نریمان شهر قشم، پروژه گازرسانی به روستاهای محور طولا - دفاری و برق رسانی شهرک روستای سرریگ با اعتبار ۲ هزار و ۲۲ میلیارد ریال از دیگر طرحهای عمرانی و خدماتی در بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس به مناسبت هفته دولت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان توضیح داد: این پروژهها به همت شهرداری قشم، شرک گاز، نوسازی مدارس، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و برق افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هفته دولت همواره منشأ خیر و برکت برای کشور و هرمزگان بوده و طی چند روز گذشته نیز شاهد بهرهبرداری بسیاری از طرحهای خدماتی و عمرانی در سطح استان بودیم و در ادامه نیز امیدواریم در آینده شاهد آثار استفاده از این طرحها در زندگی مردم باشیم.
نظر شما