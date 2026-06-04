به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عبدالله دریایی، امام جمعه سرریگ قشم و مدرس مدرسه دینی سلطانالعلماء طولا، امروز در سخنرانی خود با موضوع تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اظهار داشت: مردممحوری در نگاه امام راحل مفهومی عمیق و چندبعدی است که در قالب مردمسالاری دینی تجلی یافته و با الگوهای رایج دموکراسی غربی تفاوت ماهوی دارد.
وی افزود: از منظر امام خمینی(ره)، مردم تنها صاحبان حق رأی نیستند، بلکه صاحبان اصلی انقلاب و کشور به شمار میروند و حضور آگاهانه آنان در عرصههای مختلف، ضامن استمرار و پویایی نظام اسلامی است.
امام جمعه سرریگ قشم با اشاره به جمله تاریخی امام راحل مبنی بر اینکه «میزان رأی ملت است»، تأکید کرد: این نگاه نشاندهنده جایگاه محوری مردم در تعیین سرنوشت کشور و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.
دریایی در ادامه با اشاره به راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمها، تصریح کرد: تقویت تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه جدی با فساد و تحقق عدالت اقتصادی از مهمترین راهکارهای کاهش آثار تحریمها و افزایش تابآوری جامعه است.
وی همچنین مسئولیتپذیری مدیران و مسئولان را از عوامل مهم تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: مسئولان باید با عمل به سادهزیستی، مبارزه با تجملگرایی و تلاش جهادی برای حل مشکلات مردم، اعتماد عمومی را افزایش دهند و نشان دهند که در کنار مردم هستند.
امام جمعه سرریگ قشم در ادامه خدمتگزاری بیمنت، پاسخگویی، شفافیت و فراهمسازی زمینه مشارکت واقعی مردم در تصمیمسازیها را از مهمترین وظایف دولت برشمرد و تأکید کرد: مردم نیز با حضور آگاهانه در انتخابات، مطالبهگری مسئولانه، حمایت از تولید ملی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و جهادی میتوانند در حل مشکلات کشور نقشآفرین باشند.
این مدرس مدرسه دینی سلطانالعلماء طولا در پایان خاطرنشان کرد: حفظ امید اجتماعی نیازمند همکاری و تعامل متقابل میان دولت و مردم است و ترویج امید، اعتماد و خودباوری در جامعه، مهمترین راه مقابله با اهداف دشمنان در ایجاد یأس و ناامیدی است.
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