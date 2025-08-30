تقلیل چشمگیر سهم دلار و یورو در تجارت بین روسیه و چین از زبان پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در آستانه هشتادمین سالروز پیروزی مقاومت خلق چین برابر تجاوز ژاپن در جنگ جهانی دوم، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که قرار است در این مراسم حضور پیدا کند، از حذف دلار و یورو از معاملات و تجارت بین مسکو و پکن خبر داد.

وی در واکنش به نتایج مثبت همکاری عملی بین چین و روسیه در بخش‌های همچون انرژی، کشاورزی، خودروسازی و طرح‌های زیرساختی در سال‌های اخیر، گفت: روابط اقتصادی بین روسیه و چین به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. تجارت دوجانبه بین دو کشور از سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رشد کرده است.

پوتین تاکید کرد: از حیث حجم تجارت، چین با اختلاف اصلی‌ترین شریک روسیه است و این کشور پارسال در بین برترین شرکای خارجی چین، در رده پنجم قرار گرفت.

رئیس جمهور روسیه اضافه کرد: تاکید می‌کنم که گرچه ارقام تجاری با معادل دلاری انجام می‌شوند اما تراکنش‌ها بین روسیه و چین با روبل و یوآن صورت می‌گیرد و سهم دلار و یورو به سطح یک خطای آماری ناچیز تقلیل یافته است.

وی ادامه داد: روسیه جایگاه خود به عنوان اصلی‌ترین صادرکننده نفت و گاز به روسیه، قاطعانه حفظ کرده است. از زمان آغاز به‌کار خط لوله «قدرت صربستان» در سال ۲۰۱۹، تحویل گاز طبیعی از بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب تجاوز کرده است. تصمیم داریم تا در سال ۲۰۲۷ مسیر گازی بزرگ دیگری به نام «مسیر شرق دور» را راه‌اندازی کنیم. ما همچنین به طور جدی در حال کار روی پروژه‌های گاز طبیعی در منطقه شمالگان روسیه هستیم.

پوتین و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به همراه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در رژه روز پیروزی چین که سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.