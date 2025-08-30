به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس در خصوص عملیات‌های اخیر فراجا گفت: پس از شناسایی و هلاکت ۸ تروریست دخیل در حادثه تروریستی ایرانشهر و کشف کارگاه تولید مواد منفجره و جلیقه‌های انتحاری؛ واحدهای مبارزه با تروریسم فراجا کارگاه و خانه تیمی دیگری را در شهرستان خاش شناسایی و کشف کردند. در این خانه مقداری مواد پیش‌ساز بمب، جلیقه‌های انتحاری و ادوات نظامی کشف و ضبط شد.

گفتنی است پس از دستور فرمانده کل انتظامی کشور، عملیات گسترده‌ای علیه عوامل جنایتکار و تروریست در دستورکار فراجا قرار گرفته است.