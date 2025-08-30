  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

نقش سامانه «سبب» در شناسایی ارتباط گروهک‌های تروریستی با شهادت ۱۴ پلیس

رئیس پلیس آگاهی فراجا از موفقیت سامانه هوشمند «سبب» پلیس آگاهی در شناسایی ارتباط گروهک‌های تروریستی با شهادت ۱۴ نفر از نیروهای پلیس در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: همان طور که در خبرها شنیدید؛ رزمندگان شجاع و دلیر انتظامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور و همچنین تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)، موفق شدند، یک گروهک فعال تروریستی را در شهرستان‌های ایرانشهر، خاش و سراوان به صورت هم‌زمان و برق آسا منهدم کنند.

وی افزود: همه ۱۳ نفر اعضای این گروهک تروریستی در این عملیات مقتدرانه پلیس به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات طی این عملیات از این گروهک کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا یادآور شد: با توجه به اینکه تمام اعضای این گروهک تروریستی، طی این عملیات پلیسی به هلاکت رسیدند، امکان اینکه بتوان از طریق خود اعضا به اقدامات قبلی و دیگری که توسط اعضای این گروهک تروریستی صورت گرفته دست یافت، مسیر نبود؛ بنابراین کارشناسان و متخصصان مجرب پلیس آگاهی فراجا، از طریق سامانه «سبب» (سامانه بررسی بالستیک پلیس آگاهی فراجا)، که سامانه‌ای هوشمند و بومی است، وارد عمل شده و با کشف علمی جرم و بهره وری از هوش مصنوعی، مشخص کردند که اعضای این گروهک تروریستی در شهادت ۱۴ نفر از همکاران ما در استان سیستان و بلوچستان از سال گذشته تاکنون دخیل بوده‌اند؛ از جمله شهادت ۵ نفر از نیروهای پلیس طی هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر یا شهادت ۵ نفر از همکارانمان در فروردین ماه سال گذشته در منطقه سیب و سوران.

سردار قنبری با اشاره به شهادت ۴ نفر از دیگر نیروهای پلیس توسط اعضای این گروهک تروریستی طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: یکی از همکاران ما در پلیس آگاهی در شهرستان خاش به نام شهید پیری و همچنین شهیدان سندی، ولایتی پور و ذخیره، نیز به طور ناجوانمردانه ای توسط این گروهک به شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: با بررسی کارشناسانه و از طریق سامانه «سبب» پلیس آگاهی فراجا و طی فرایندهایی چون تقاطع گیری و …، شهادت ۱۴ نفر از همکاران مان توسط اعضای این گروهک تروریستی به اثبات رسید.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از این سامانه بومی و هوشمند، اقدام و مصادیق بارزی از کشف علمی جرم و ظرفیت‌های بی بدیل پلیس است.

سردار قنبری گفت: این هشدار را می‌دهیم که همکاران غیورم هر گونه تحرک و اقدام مسلحانه و خرابکارانه را در صحنه پاسخ قاطع و محکم می‌دهند و از طرفی ما نیز این امکان و توانمندی را داریم که اقدامات گذشته این افراد را دقیقاً احصا و مشخص کنیم و به مراجع قضائی ارائه دهیم.

