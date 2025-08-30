به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: همان طور که در خبرها شنیدید؛ رزمندگان شجاع و دلیر انتظامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور و همچنین تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)، موفق شدند، یک گروهک فعال تروریستی را در شهرستانهای ایرانشهر، خاش و سراوان به صورت همزمان و برق آسا منهدم کنند.
وی افزود: همه ۱۳ نفر اعضای این گروهک تروریستی در این عملیات مقتدرانه پلیس به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات طی این عملیات از این گروهک کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا یادآور شد: با توجه به اینکه تمام اعضای این گروهک تروریستی، طی این عملیات پلیسی به هلاکت رسیدند، امکان اینکه بتوان از طریق خود اعضا به اقدامات قبلی و دیگری که توسط اعضای این گروهک تروریستی صورت گرفته دست یافت، مسیر نبود؛ بنابراین کارشناسان و متخصصان مجرب پلیس آگاهی فراجا، از طریق سامانه «سبب» (سامانه بررسی بالستیک پلیس آگاهی فراجا)، که سامانهای هوشمند و بومی است، وارد عمل شده و با کشف علمی جرم و بهره وری از هوش مصنوعی، مشخص کردند که اعضای این گروهک تروریستی در شهادت ۱۴ نفر از همکاران ما در استان سیستان و بلوچستان از سال گذشته تاکنون دخیل بودهاند؛ از جمله شهادت ۵ نفر از نیروهای پلیس طی هفته گذشته در شهرستان ایرانشهر یا شهادت ۵ نفر از همکارانمان در فروردین ماه سال گذشته در منطقه سیب و سوران.
سردار قنبری با اشاره به شهادت ۴ نفر از دیگر نیروهای پلیس توسط اعضای این گروهک تروریستی طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: یکی از همکاران ما در پلیس آگاهی در شهرستان خاش به نام شهید پیری و همچنین شهیدان سندی، ولایتی پور و ذخیره، نیز به طور ناجوانمردانه ای توسط این گروهک به شهادت رسیدند.
وی بیان کرد: با بررسی کارشناسانه و از طریق سامانه «سبب» پلیس آگاهی فراجا و طی فرایندهایی چون تقاطع گیری و …، شهادت ۱۴ نفر از همکاران مان توسط اعضای این گروهک تروریستی به اثبات رسید.
وی ادامه داد: بهرهگیری از این سامانه بومی و هوشمند، اقدام و مصادیق بارزی از کشف علمی جرم و ظرفیتهای بی بدیل پلیس است.
سردار قنبری گفت: این هشدار را میدهیم که همکاران غیورم هر گونه تحرک و اقدام مسلحانه و خرابکارانه را در صحنه پاسخ قاطع و محکم میدهند و از طرفی ما نیز این امکان و توانمندی را داریم که اقدامات گذشته این افراد را دقیقاً احصا و مشخص کنیم و به مراجع قضائی ارائه دهیم.
