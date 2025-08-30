  1. استانها
  2. قزوین
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

تلاش حوزه هنری قزوین برای ایجاد تحول انسانی

تلاش حوزه هنری قزوین برای ایجاد تحول انسانی

قزوین- مدیرکل سابق حوزه هنری قزوین با اشاره به تحولات انجام شده در این نهاد فرهنگی گفت: در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری تحول انسانی در حوزه هنری بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امامقلی پیش از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی قزوین اظهار کرد: در جریان تولید مستندی پیرامون حادثه بالگرد رئیس‌جمهور، سفری به محل وقوع حادثه داشتم. این سفر فرصتی فراهم کرد تا با خانواده‌های معظم شهدا و افراد مختلف گفتگو کنم. در این میان، آشنایی با شهید والامقام مالک رحمتی تأثیر عمیقی بر من گذاشت؛ خلوص و عشق او در پیشگاه خداوند، مسیر تازه‌ای را در قلبم گشود و ضرورت ساخت مستندی مستقل درباره این شهید عزیز را برایم روشن ساخت.

وی افزود: امیدوارم این مسیر فرهنگی، با تکیه بر ارزش‌های ایثار و مجاهدت، همچنان ادامه یابد و ثمره آن شکوفایی هنر متعهد باشد. این راه، ریشه در ایمان و فداکاری دارد و ما وظیفه داریم آن را با صداقت و تعهد دنبال کنیم.

امامقلی در پایان تأکید کرد: آنچه در حوزه هنری رقم خورد، فراتر از تغییرات اداری یا ساختاری بود؛ تحولی انسانی بود که با نیت الهی آغاز شد و امید دارم رضایت حق‌تعالی را در پی داشته باشد.

کد خبر 6574539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها