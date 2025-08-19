به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شبکه دو سیما مستند «آقای نخستوزیر» را امروز سهشنبه ۲۸ مرداد حوالی ساعت ۱۴:۵۰ روی آنتن میبرد. این مستند به کارگردانی محمدرضا امامقلی و محصول سازمان هنری رسانهای اوج، روایتی از ۲۸ ماه نخستوزیری دولت محمد مصدق و روزگار ملت ایران در آن دوران است؛ ایامی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت و فراز و فرودهای سیاسی اجتماعی آن گره خورده است.
«آقای نخستوزیر» ضمن پرداختن به تلاشهای محمد مصدق برای ملی کردن صنعت نفت و نقش چهرههایی همچون آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی، به زمینههای کودتای ۲۸ مرداد و پیامدهای آن نیز میپردازد. همچنین بخشی از مسیر سیاسی و علمی مصدق از دوران قاجار تا پایان عمر او در تبعیدگاه احمدآباد بازخوانی میشود.
شبکه دو با پخش این اثر مستند تلاش دارد گوشهای از تاریخ معاصر ایران و یکی از حساسترین مقاطع حیات سیاسی ملت ایران را به تصویر بکشد.
