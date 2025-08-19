  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

روایتی از کودتای ۲۸ مرداد و نخست‌وزیری محمد مصدق در قاب شبکه ۲

به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد مستند «آقای نخست‌وزیر» امروز از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شبکه دو سیما مستند «آقای نخست‌وزیر» را امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد حوالی ساعت ۱۴:۵۰ روی آنتن می‌برد. این مستند به کارگردانی محمدرضا امامقلی و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، روایتی از ۲۸ ماه نخست‌وزیری دولت محمد مصدق و روزگار ملت ایران در آن دوران است؛ ایامی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت و فراز و فرودهای سیاسی اجتماعی آن گره خورده است.

«آقای نخست‌وزیر» ضمن پرداختن به تلاش‌های محمد مصدق برای ملی کردن صنعت نفت و نقش چهره‌هایی همچون آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، به زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد و پیامدهای آن نیز می‌پردازد. همچنین بخشی از مسیر سیاسی و علمی مصدق از دوران قاجار تا پایان عمر او در تبعیدگاه احمدآباد بازخوانی می‌شود.

شبکه دو با پخش این اثر مستند تلاش دارد گوشه‌ای از تاریخ معاصر ایران و یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات سیاسی ملت ایران را به تصویر بکشد.

