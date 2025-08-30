  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱

هشدار سازمان ملل در مورد حمله صهیونیست‌ها به غزه

هشدار سازمان ملل در مورد حمله صهیونیست‌ها به غزه

سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای حمله به شهر غزه هشدار داده و خواستار تسهیل عملیات امدادرسانی در غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان ملل متحد امروز شنبه هشدار داد که حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه در صورت تشدید، «تأثیر وحشتناکی» بر ساکنان سراسر نوار غزه خواهد داشت.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل ( OCHA) در بیانیه‌ای بر ضرورت تسهیل بیشتر عملیات امدادرسانی نجات‌بخش و عدم عقب‌نشینی از آن تأکید کرد.

این دفتر همچنین معتقد است که مجبور کردن صدها هزار نفر از ساکنان به آواره شدن به سمت جنوب، «دستورالعملی برای فاجعه‌ای دیگر است و ممکن است به سطح انتقال اجباری برسد.»

اشغالگران صهیونیست از دیروز شهر غزه را «منطقه جنگی خطرناک» اعلام کرده و از آغاز حمله به آن در راستای اجرای طرح‌های اشغالگرایانه خود در این شهر خبر دادند.

    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
      هشدار سازمان ملل در مورد حمله صهیونیست‌ها به غزه هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم نوارغزه ندارد و از مهر ماه سال 1402 تاکنون هم نداشته است و هم سازمان ملل خودش شریک جرم جنایت های اسرائیل و متحدانش در جنگ غزه بوده است

