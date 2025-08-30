  1. بین الملل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

استقبال حماس از محکومیت حملات رژیم صهیونیستی از سوی ۶ کشور اروپایی

حماس از مواضع چند کشور اروپایی در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه، تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای به تمجید از مواضع چند کشور اروپایی در قبال غزه پرداخت.

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که محکومیت تشدید تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه شهر غزه از سوی وزرای خارجه ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، اسلوونی و اسپانیا گامی مهم در چارچوب موج فزاینده‌ محکومیت‌های بین‌المللی و درخواست‌ها برای توقف جنگ، نسل‌کشی و قحطی علیه مردم فلسطین است.

این جنبش بیان کرد: ما از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان دعوت می‌کنیم تا این مواضع را به اقدامات عملی و ملموس و تدابیر بازدارنده برای توقف جنایت نسل‌کشی و قحطی و نقض مداوم قوانین بین‌المللی توسط رژیم اشغالگر تبدیل کنند.

