به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گزارش خود از فعالیتهای اورژانس اجتماعی در استان، اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۲ هزار و ۹۸۵ نفر از خدمات مشاوره و مداخله فوری اورژانس اجتماعی بهرهمند شدند که منجر به ارائه ۲۴ هزار و ۸۹۸ خدمت تخصصی به این افراد شد.
وی افزود: این روند افزایشی نشاندهنده افزایش اعتماد مردم به خدمات تخصصی و فوری این نهاد حمایتی است که اکنون به عنوان یک بستر امن برای شهروندان در شرایط بحرانی شناخته میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: سازمان بهزیستی با بهکارگیری تیمهای تخصصی، شامل مددکاران اجتماعی، روانشناسان و مشاوران حقوقی، به صورت شبانهروزی در خدمت شهروندان است و تلاش دارد تا با توسعه خدمات خود، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را در اولویت قرار دهد.
وی در پایان ضمن تبریک هشتم شهریورماه، سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، از تلاشهای مستمر و مسئولانه تمامی اعضای این مجموعه تقدیر کرد و آنها را عامل اصلی ایجاد امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان دانست.
