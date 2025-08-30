ونس: اتفاق ناگواری برای ترامپ افتاده است؛ آماده رهبری آمریکا هستم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، جی‌دی‌ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که اتفاقی که برای ترامپ افتاده، وحشتناک است و او (ونس) آماده جانشینی ترامپ است!

ونس با اشاره به کبودی دست چپ ترامپ که به سوژه فضای مجازی بدل شده است، گفت: بله، اتفاقات وحشتناکی رخ داده است. اما اطمینان دارم که رئیس جمهور ایالات متحده در شرایط خوبی قرار دارد و قصد دارد تا باقیمانده دوران ریاست جمهوری‌اش را سپری کند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد.

وی اضافه کرد: و اگر گوش «شیطان» کر، مسئله هولناکی در کار باشد، نمی‌توانم دوره آموزش حین خدمتی بهتر از ۲۰۰ روز گذشته را برای خودم تصور کنم.

ترامپ ۷۹ سال دارد و در زمان ادای سوگند در مراسم تحلیفش در ژانویه، مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب گرفت که سوگند یاد می‌کند. پس از آنکه کاخ سفید ماه گذشته اعلام کرد که ترامپ به دلیل تورم پا و کبودی دست تحت آزمایش قرار گرفته است، وضعیت سلامتی وی برجسته شد.

کاخ سفید کبودی دست ترامپ را ناشی از «آسیب جزئی به بافت دست به دلیل دست دادن مداوم با مقامات و همچنین مصرف دائمی آسپرین» توصیف کرده است.

ترامپ همچنین در جریان کارزار انتخاباتی‌اش در جولای ۲۰۲۴ در پنسیلوانیا، از ترور جان سالم به‌در برد و تنها از ناحیه گوش دچار خراشیدگی شد!

با این حال، ونس به «یواس‌ای تودی» گفت که ترامپ از لحاظ جسمانی در شرایط فوق‌العاده خوبی قرار دارد!

وی اضافه کرد: او شب‌هنگام آخرین تماس‌های تلفنی را برقرار می‌کند و قبل از همه از خواب برمی‌خیزد و اولین مکالمات تلفنی صبح را نیز او انجام می‌دهد.