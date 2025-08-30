۵۷ طرح تولیدی و عمرانی در روستاهای دزفول بهره برداری یا کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک واحد پرورش مرغ گوشتی ۵۴ هزار قطعه‌ای در بخش سردشت دزفول با صرف اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال امروز به مناسبت هفته دولت به بهره رسید. این طرح در زمینی به مساحت ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع اجرا شده و برای ۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

همچنین امروز یک واحد پرورش مرغ گوشتی ۲۵ هزار قطعه‌ای نیز در شهر منتظران واقع بخش مرکزی دزفول در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۶ نفری به بهره برداری رسید.

مجموعه ورزشی چمن طبیعی و پارک محله‌ای در روستای بندبال بالا از توابع بخش مرکزی شهرستان دزفول دیگر طرحی بود که امروز در دزفول به بهره برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اجرا شده و به منظور توسعه زیرساخت‌های ورزشی و خدمات رفاهی روستایی در اختیار اهالی این روستا قرار گرفته است.

اجرای چهار هزار مترمربع پیاده روسازی و بهسازی معابر روستاهای زاویه عزیب و شوهان علیا و همچنین اجرای ۱۱ هزار مترمربع سنگ فرش و کفپوش گذاری روستاهای بنوارشامی، عدالت، انجیرک، بندبالا پایین، محمد ابن جعفر و بنه حاج عبده محمد از دیگر طرح‌هایی است که امروز در دزفول به بهره برداری رسید.

اجرای ۲۰ هزار متر جوی و جدول در روستاهای محمد ابن جعفر، بندبال بالا، مطهری، قلعه طوق، چغاسرخ، عباس آباد فخرایی، زراعی شمس آباد، جاته، زاویه حمودی، قلعه ربع بندبال، انجیرک و سنجر و همچنین احداث ۶ هزار مترمربع زمین ورزشی و پارک محله در روستاهای بندبال بالا، سنجر، قلعه نو شمس آباد، بنوار حسین و پیروزی و اجرای هشت دهنه پل در معابر اصلی روستاهای بالارود، سنجر، قلعه طوق، قلعه نو شمس آباد، و گاومیش آباد دیگر طرح‌هایی است که امروز در روستاهای دزفول به بهره برداری رسیدند.

همچنین ۱۳۴ هزار مترمربع زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت، چهار هزار مترمربع پیاده روسازی و بهسازی معابر، ۱۱ هزار مترمربع سنگ فرش و کفپوش گذاری معابر، ۲۰ هزار متر جوی و جدول، ۶ هزار مترمربع زمین ورزشی و بوستان محلی و همچنین هشت دهنه پل در معابر روستایی از جمله طرح‌های بخش مرکزی دزفول است که امروز در مناطق روستایی شهرستان دزفول به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

