۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در آرادان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر شنبه و مقارن با ایام هفته دولت دو پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان آرادان با حضور محمد جواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

یکی از این طرح پروژه گازرسانی روستایی و دیگری یک واحد تولیدی و اقتصادی بود که با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی امروز به بهره برداری رسید. در یکی از این طرح‌ها روستای رامه از توابع شهرستان آرادان از نعمت گاز برخوردار شد.

در طرح دیگر نیز یک کارخانه فراورده‌های نفتی با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

یادگار احمدی مدیرکل صمت استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این طرح توضیح داد: این کارخانه فرآورده‌های نفتی توان تولید سالانه ۱۲ هزار تن محصولات نفتی و پرتولیوم را دارد.

احمدی با بیان اینکه این طرح با حضور بخش خصوصی راه اندازی شده است، ابراز کرد: افتتاح این کارخانه سبب ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۴ نفر و اشتغال غیر مستقیم در بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل برای ۲۰ نفر شده است.

گفتنی است طرح گازرسانی به روستای رامه پایین نیز با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال اجرا شده و امروز شاهد بهره برداری از آن بودیم.