پروژه های هفته دولت در شهرستان آق قلا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در آئین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲۹ پروژه شهرستان آققلا، پروژههایی در بخشهای زیربنایی، عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان با هدف ارتقای سطح رفاه عمومی، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی تعدادی از طرحهای جدید نیز آغاز شد.
سید مهدی مهیائی نیز ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: بهره برداری از این طرحها و پروژهها میتواند نقش مؤثری در توسعه شهرستان آققلا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: از دهه فجر ۱۴۰۳ تا هفته دولت امسال هزار و ۸۵۶ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی و اشتغالزا با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد که از این تعداد، مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژههای عمرانی و مابقی نیز در حوزه پروژههای اقتصادی و اشتغالزا است.
گفتنی است بهره برداری از دو واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی آق قلا، آخرین برنامه آئین متمرکز پروژههای هفته دولت در شهرستان آق قلا بود.
