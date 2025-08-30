به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیپور شامگاه شنبه در آئین افتتاح همزمان ۷۶ پروژه شاخص بخش کشاورزی مازندران در آمل افزود: جهاد کشاورزی ستون امنیت غذایی ایران است و نباید مانند سایر دستگاهها با آن برخورد شود. این موضوع را در جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر و معاونان مطرح کردهایم و انتظار داریم دولت در این زمینه بازنگری جدی داشته باشد.
وی همچنین در ادامه به اهمیت برنج به عنوان کالای استراتژیک کشور اشاره کرد و گفت: مدیریت واردات باید به گونهای باشد که منافع کشاورزان به خطر نیفتد. حاجیپور تصریح کرد: نیاز سالانه کشور به برنج سفید حدود دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، در حالی که تولید داخلی در خوشبینانهترین حالت یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد میشود.
وی گفت: بر این اساس، حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تن کسری وجود دارد که از طریق واردات جبران میشود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده که براساس آن، واردات و توزیع برنج خارجی در دو ماه پیش و دو ماه پس از فصل برداشت ممنوع است واین قانون مطالبه کشاورزان است و باید بهطور کامل اجرا شود تا بازار داخلی و معیشت برنجکاران آسیب نبیند.
حاجیپور در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیریها در وزارت کشور برای افزایش سهمیه نمایندگان شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت و ظرفیت این شهرستان، در حال پیگیری افزایش نمایندگان شهرستان آمل در مجلس هستیم و امیدواریم این امکان فراهم شود.
نظر شما