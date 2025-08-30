ورود دادستان شادگان به بحران شوری آب شرب؛ سلامت مردم خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌نسب از اقدام فوری دستگاه قضائی برای رسیدگی به معضل شوری آب شرب شادگان خبر داد. وی با تأکید بر اهمیت دسترسی شهروندان به آب شرب سالم، اظهار کرد: دادستانی شادگان به دلیل اهمیت سلامت عمومی و در راستای وظایف قانونی خود در حوزه حقوق عامه، موضوع شوری و کیفیت پایین آب شرب را به صورت ویژه پیگیری می‌کند.

علی‌نسب افزود: دستگاه قضائی وظیفه دارد از حقوق مردم در برابر تهدیدات زیست‌محیطی و بهداشتی دفاع کند. به همین منظور، پرونده‌ای ویژه تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای رفع مشکلات آب شرب را انجام دهند.

دادستان شادگان با هشدار به دستگاه‌های مسئول، تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و هرگونه قصور یا کوتاهی در تأمین آب شرب سالم و باکیفیت قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.

وی همچنین از نظارت مستمر دادستانی بر روند اجرای اقدامات اصلاحی خبر داد و گفت: تا حصول نتیجه و بهبود کامل کیفیت آب شرب، پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.