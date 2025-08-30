  1. استانها
  2. گلستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

دستگیری ۱۳سارق حرفه ای و کشف اموال سرقتی در علی آبادکتول

علی آباد-فرمانده انتظامی علی آباد کتول از دستگیری ۱۳سارق حرفه ای و کشف اموال سرقتی دراجرای طرح پیشگیری از سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: طرح مقابله با سرقت از ابتدای شهریورماه سال جاری در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیسی مؤثر وهماهنگی با مراجع قضائی، مأموران این فرماندهی موفق به دستگیری ۱۳ نفر سارق حرفه‌ای شدند و در تحقیقات تخصصی متهمان به ۲۶ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

نوروزی با اشاره به رشد ۳۷ درصدی کشفیات سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: اجرای طرح سراسری مقابله با سرقت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان با تلفن ۱۱۰ با پلیس همکاری کنند.

